FOUCAULT CHARLEBOIS

Rollande



Entourée des siens, à sa demeure, le 22 décembre 2021, est décédée à l'âge de 93 ans, Madame Rollande Charlebois, épouse de Monsieur Germain Foucault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Francine), Émile (Colette), Marcel (Ninon), Alain (Lise), Raymond (Johanne), Gilbert (Kim) et Solange (Gilbert), ses petits-enfants Isabelle, Josée, Daniel, Amy-Maude, Patrick, Mélanie, Sophie-Lisa, Sébastien, Frédérick, Dominic, Geneviève, Ebony, Brooklyn et Kariève, ses 18 arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-enfant, ses frères et soeurs feu Donald (feu Jeannette), Huguette (feu Ronald), feu Jacqueline (feu Réjean), Maurice (feu Mariette), feu Rémi (Nicole), Pierre (Gisèle), feu Jacques (Francine) et Gaétan (feu Lucie), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et plusieurs ami(e)s.Les funérailles auront lieu le samedi 4 juin 2022 à 10h30 en l'église de St-Philippe d'Argenteuil, 231 route du Canton, Brownsburg-Chatham (Qc) J8G 1R5. La famille sera présente à compter de 9h30 afin de recevoir vos condoléances.La famille tient à remercier particulièrement le Dr Berdnikoff ainsi que le personnel du soutien à domicile du CLSC de Lachute pour leur humanité ainsi que pour les bons soins prodigués à Madame Charlebois.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil de Lachute.