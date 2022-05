La Finlande en finale du Championnat du monde

Avec la foule derrière elle, l’équipe de hockey finlandaise a défait les États-Unis par la marque de 4 à 3, samedi matin à Tampere, pour atteindre la finale du Championnat du monde.

L’attaquant du Canadien de Montréal Joel Armia a inscrit le but vainqueur de ce duel, un peu plus de cinq minutes après le début de la troisième période. Son tir du haut des cercles s’est frayé un chemin entre les patins de son couvreur et jusque derrière le gardien Jeremy Swayman, qui n’y a vu que du feu.

Cette priorité de deux buts a été coupée de moitié par Adam Gaudette alors qu’il ne restait que 2 min 51 s au temps régulier, mais les Finlandais ont tenu bon. Jussi Olkinuora, qui évolue dans la Ligue continentale, a monté la garde en effectuant 25 arrêts.

Miro Heiskanen, Sami Vatanen et Sakari Manninen ont aussi secoué les cordages pour les hôtes du tournoi, qui atteignent une troisième finale consécutive. Ils avaient remporté l’événement en 2019, mais avaient ensuite été vaincus par le Canada en 2021 dans le match pour la médaille d’or. Rappelons que l’édition précédente avait été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

L’espoir du CH Sean Farrell a assuré la réplique des Américains en deuxième période. L’ailier gauche de 20 ans compte six points en neuf matchs au Mondial. Nate Schmidt a été l’auteur de l’autre réussite des États-Unis.

La Finlande attendra le verdict de la rencontre entre le Canada et la Tchéquie, plus tard samedi, pour connaître l’identité de son adversaire en finale.