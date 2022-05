L’amour aux temps de la guerre

On sait depuis longtemps que toutes les histoires d’amour ne se terminent pas bien. Ce beau roman nous le rappelle une fois de plus.

Même s’il est japonais, Akira Mizubayashi a tenu à écrire Reine de cœur en français. Ce qu’il a fait aussi pour Un amour de Mille-Ans et Âme brisée, ses deux précédents romans. Une bonne chose, car sa plume est magnifique. Tout comme l’histoire, qui se penche entre autres sur la tragique destinée d’Anna Melchionni, une jeune serveuse française espérant bientôt décrocher son diplôme d’institutrice, et de Jun Mizukami, un Japonais arrivé depuis peu à Paris afin d’étudier l’alto au Conservatoire auprès du célèbre professeur Maurice Vieux.

On le devine, ces deux-là tomberont éperdument amoureux l’un de l’autre. Mais la Seconde Guerre mondiale venant juste d’éclater, Jun devra retourner au Japon pour aller se battre et hélas, il verra des choses qu’aucun humain ne devrait voir dans sa vie.

Notes sensibles

Reine de cœur passant aisément d’une époque à l’autre et d’un personnage à l’autre, on fera aussi la connaissance d’Ayako Amané, une infirmière qui a perdu beaucoup lors du bombardement de Tokyo en mai 1945, ou de Marie-Mizumé Clément, une altiste de l’Orchestre philharmonique de Paris qui, grâce à un inconnu rencontré dans le bus à l’issue d’un concert, fera une très surprenante découverte : L’oreille voit, l’œil écoute, le roman d’un illustre inconnu du nom d’Otto Takosch, semble mettre en scène ses propres grands-parents, Jun et Anna.

Enchaînant les mouvements, un livre qui dénote une grande sensibilité. Et qu’on referme avec la furieuse envie d’écouter le Don Quichotte de Richard Strauss ou la 11e symphonie de Chostakovitch !

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Amis, chers amis

Aujourd’hui âgé de 87 ans, Bernard Pivot, l’ancien animateur de la célèbre émission Apostrophes, a eu envie de se pencher plus avant sur l’amitié, de partager avec nous son ressenti et ses réflexions. « L’amitié est un sentiment muet, même s’il unit deux bavards. » Ou encore : « L’amitié, c’est le cœur sans le corps. » Un petit livre joliment écrit.

Entre toutes les mères

Est-ce qu’on aime automatiquement nos enfants ? À peine quelques semaines après la naissance de sa fille, c’est une question à laquelle Blythe Connor va tenter de répondre. Car dès qu’elle s’approche de sa petite Violet, cette dernière se met à pleurer. Et s’il n’y avait que ça... Un thriller renversant qui a déjà été traduit en 34 langues.

Le guide Marabout de l’autonomie au potager

Tout le monde n’a pas le pouce vert. Mais grâce aux conseils éclairés de ce livre, il sera beaucoup plus facile de faire fructifier notre potager de manière à pouvoir nourrir l’ensemble de la famille. En plus d’apprendre les gestes de base, on découvrira comment planifier nos cultures, comment maximiser l’espace et même comment faire pousser gingembre et curcuma à la maison !

La vie secrète des insectes

Ah, les petites bestioles. Avec le mois de juin qui est à nos portes, elles ne vont pas tarder à vrombir, bourdonner, ramper, butiner, striduler, voleter et... piquer ! Mais si on souhaite apprendre toutes sortes de choses à leur sujet, ce livre grouille littéralement d’informations ! Par exemple, l’ensemble des araignées de la planète dévoreraient chaque année entre 400 et 800 millions de tonnes de viande. Oui, de quoi nous faire parfois un peu tiquer !

Frissons garantis

Les trois épouses de Blake Nelson

Autant le dire tout de suite : on a adoré ce polar. Même que ça faisait longtemps qu’on n’en avait pas lu d’aussi bon !

Alors bienvenue dans l’Utah où, depuis le début du XXe siècle, l’Église mormone interdit le mariage plural. Le problème c’est qu’encore de nos jours, tous les membres de cette secte ne respectent pas forcément cette loi et trouvent le moyen de la contourner. Afin de pouvoir vivre tranquille avec ses trois jeunes et jolies femmes, Blake Nelson aura par exemple l’idée de s’établir dans un ranch perdu au fin fond du désert. Ce qui, en cas d’accident, pourrait toutefois se révéler fort peu pratique.

Des amours difficiles

Bon. Accident n’est sans doute pas le mot juste. Meurtre serait plus approprié. Et comme absolument personne n’habite ou n’a l’habitude de passer dans le coin, les premiers soupçons se porteront fatalement sur Rachel, la première épouse, et sur ses deux sœurs-épouses Emily et Tina.

Interrogées à tour de rôle par l’agent Brewer, on découvrira peu à peu leur étrange quotidien – qui était loin de n’être qu’amour et bons sentiments – ainsi que les étonnants préceptes mormons. Quant au dénouement, waouh ! Vraiment, un magnifique thriller.