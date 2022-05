L’art d’apprendre à se mêler de ses affaires

J’ai lu les propos de cette grand-mère de 88 ans qui vit encore de façon autonome dans sa maison, mais qui a eu le malheur de mettre le nom de sa fille aînée sur son mandat d’inaptitude et de le lui dire. Les pressions qu’exerce cette personne sur elle pour qu’elle vende sa maison et déménage au plus vite dans une maison de retraite ne sont pas de bon augure, selon moi.

Vous lui dites qu’elle a le pouvoir de nommer un(e) autre mandataire parmi ses enfants si les pressions sont trop fortes et c’est une excellente suggestion. Mais personnellement, je lui aurais suggéré d’aller complètement en dehors de sa famille, pour se protéger au mieux, en nommant son notaire pour exécuter cette tâche.

J’ai vécu personnellement une expérience de cet ordre assez catastrophique et je vous la raconte pour illustrer à quel point il ne faut prendre aucun risque avec ce genre de document. Une personne parmi mes proches avait été nommée exécutrice testamentaire ainsi que mandataire pour sa mère.

Quand le décès est survenu, comme je venais tout juste de terminer moi-même de régler une succession, j’ai pensé lui refiler la liste de mes démarches pour lui faciliter la tâche, certaine que tout allait être fait « by the book ». Quelle grossière erreur je faisais !

Cette personne n’avait qu’un frère qui vivait en Floride et je ne savais pas qu’elle se fichait complètement de lui. Elle a donc dilapidé tout l’argent qu’elle a pu s’approprier à partir des comptes de banque, sauf Tangerine qui a refusé d’obéir à sa demande sans l’accord du frère, et la maison qu’elle n’a pas pu vendre pour les mêmes raisons.

Le frère s’est ainsi fait léser de la moitié de ce qui aurait dû lui revenir. Ce qui fait que désormais, à toute personne qui se retrouve dans ce genre de situation, je recommande de nommer un notaire comme mandataire. Les héritiers perdront un peu à cause des frais, mais ça évitera la chicane et surtout la fraude. Car ça arrive plus souvent qu’on pense ce genre de fraude, même dans les meilleures familles.

L’argent attise les convoitises, et pour peu que quelqu’un comme cette dame s’en rende compte, ça suffit pour mettre la puce à l’oreille et craindre le pire. Elle ne devrait pas se laisser intimider d’aucune façon.

Christiane

Vous avez certainement raison de suggérer d’opter pour la protection ultime : soit le recours à une personne aussi neutre et compétente qu’un notaire, dans le cas d’une succession qui pourrait présenter des difficultés d’exécution. Le malheur, c’est que dans l’esprit d’une majorité de gens, les affaires de testament, ça doit rester et ça doit se régler au sein de la famille. Et comme personne n’aime s’arrêter au fait qu’un ou une proche puisse être de mauvaise foi, ou encore malhonnête, on a tendance à se voiler la face sur de possibles malversations de sa part.

Dans le cas de cette grand-mère, il y avait en plus le fait qu’elle voulait tellement s’éviter d’avoir à dévoiler la vérité sur les pressions exercées par son aînée à ses deux autres enfants de peur qu’ils ne se laissent aller à lui en parler, qu’elle était prête à toutes les bassesses pour s’éviter toute discussion avec elle, prête à vivre avec la peur du futur, plutôt que de régler les choses dans le présent. Il faut toujours se rappeler que lorsqu’on ne se parle pas des vraies choses en temps opportun, on se met la plupart du temps en position de vulnérabilité.

C’est une chose désagréable que de mêler l’argent avec les sentiments et la loyauté dans les familles où ce sujet a été banni pendant tant d’années. Mais quand ça vient teinter les derniers moments d’une vie, ça risque de faire des flammèches qui ne s’éteindront peut-être jamais.