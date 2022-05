Le meilleur nœud de raccord?

Les super fils offrent beaucoup d’avantages au niveau du diamètre et de l’élasticité. Il en est malheureusement tout autrement au niveau de la subtilité visuelle.

• À lire aussi: Quels sont vos meilleurs leurres?

Le pêcheur soucieux d’opter pour une présentation optimale nouera un bas de ligne en fluorocarbone totalement invisible mesurant de 1 à 5 mètres au bout de son fil tressé. Il obtiendra alors réellement le meilleur des deux mondes. Il faut toutefois être en mesure d’effectuer un nouage de jonction assez solide pour consolider le tout.

Il y a quelques années, je vous ai présenté les nœuds Yucatan, Blood, en J et celui que j’utilise personnellement le plus souvent, le Uni à uni. Ce dernier est solide et relativement facile à confectionner.

Le plus fort

Dans le monde de la pêche, lorsqu’on fait allusion au International Game Fish Association, on sait que c’est sérieux. Ce sont eux qui comptabilisent, entre autres, tous les records mondiaux. Lorsqu’ils parlent, ils sont crédibles !

Les spécialistes du IGFA avaient mis 53 nœuds de jonction à l’épreuve et, selon leurs résultats, le meilleur pour relier un fluo à un tressé avait été le GT. La version originale du nouage a retenu 100 % de sa force lors des tests.

Compliqué

Le FG est aussi un nouage extraordinaire qui, aux dires de plusieurs, est le plus résistant. Imaginez, il faut faire entre 16 et 20 rotations lors de sa confection, en plus de devoir le barrer à deux reprises ! Certains pros sur les circuits de tournois se vantent d’être capables de le nouer en moins de 60 secondes !

Le GT n’est pas très simple non plus. J’ai toutefois trouvé une variante du GT qui est aussi solide et, surtout, plus facile à réaliser. Si vous effectuez une recherche pour GT knot | strongest rated BRAID to LEADER line, vous arriverez à l’adresse youtube.com/watch?v=fEZRt_ADuhU. Le tutoriel sans paroles vous explique comment former la boucle en forme de 8, puis d’y passer votre super fil et de confectionner un nœud Uni sur le fil principal.

Lors d’un test maison, j’ai attaché une portion avec le Uni à uni et une autre avec le GT. C’est ce dernier qui a gagné le duel improvisé. Honnêtement, je suis maintenant un réel adepte de ce type de ligature.