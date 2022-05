Les acrobaties domestiques: l’impact de l’arrivée des enfants

Acrobate de haut niveau et écrivaine, maman de trois enfants et belle-maman de deux adolescentes, Geneviève Drolet sait de quoi il en retourne en matière de maternité et de parentalité. Elle partage ses observations, ses commentaires, ses réflexions sur sa vie de mère et la conciliation travail-famille. Elle mesure l’impact de l’arrivée des enfants dans une vie dans un essai percutant, Les acrobaties domestiques.

Photo courtoisie

Geneviève Drolet a vite vu l’impact de l’arrivée des enfants sur le corps, sur une carrière, sur le couple. Son texte, féministe, intimiste, invite chacun à se questionner sur son rôle dans cette grande aventure qu’est donner la vie.

Elle décrit d’ailleurs ce que signifie avoir un BABI, un bébé aux besoins intenses. Elle était dans son « condensé de maternité » lorsqu’elle s’est lancée dans l’écriture du livre. « Mes jumeaux étaient assez jeunes (5-7 mois) et je voyais que je n’étais plus capable de mettre des mots sur ce que je vivais, tellement c’était intense. J’ai utilisé l’écriture comme une plateforme pour m’exprimer parce que ça ne sortait pas nécessairement, j’étais trop fatiguée pour en parler d’une manière intelligible. »

Elle s’est en quelque sorte vidée de son trop-plein. « C’est rapidement apparu sous la forme de carnets, avec des thématiques assez précises, sauf la partie “Le chantier”, que j’avais écrite quand j’étais enceinte de mon premier enfant. C’était vraiment plus une petite capsule humoristique, pour me souvenir de ce moment-là. »

Elle a ensuite abordé d’autres thématiques par rapport à la parentalité et la périnatalité. « J’évoluais de plus en plus dans ce milieu et je me suis rendu compte que même si entre femmes on parle beaucoup de ces choses-là, comme initiées, elles sont parfois taboues et n’ont pas beaucoup de place dans la société en général. »

Être à L’écoute

Elle a donc fortement senti le besoin d’écrire ce livre pour les femmes, pour les parents, pour les pères, « pour qu’ils reprennent possession de ce moment vulnérable de leur vie ».

Geneviève Drolet parle en connaissance de cause : elle témoigne des grossesses nauséeuses et peut parler des accouchements qui ne se déroulent pas toujours comme on l’avait imaginé ou rêvé. « On a des attentes, mais ce qui est important dans tout ça, c’est que la femme soit écoutée, que la famille soit écoutée dans ses besoins. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une naissance. Des urgences, ça ne se prévoit pas toujours. »

« Il y a plein de données qui viennent altérer ce moment-là. Mais quand la femme se sent écoutée dans ses besoins, ça passe toujours mieux. Elle va toujours avoir plus la sensation d’avoir eu un bel accouchement s’il y a eu une écoute et s’il y a eu de la bienveillance, de l’humanité, par rapport à une expérience où elle s’est sentie brusquée, même violentée. »

L’écriture lui a fait du bien. « C’est un processus de guérison par rapport à toutes sortes de situations. De mettre des mots sur un ressenti, c’est le début d’un chemin, ce n’est jamais la destination---. C’est le début du processus. »