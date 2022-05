L’unique Bijou

En apprenant le décès de Pierre Rinfret, je me suis dit que l’action ne manquera pas où il se trouve maintenant.

Pierre était un personnage unique en son genre. Pas pour rien qu’on le surnommait Bijou.

Il était dans la vie le même homme que vous entendiez à la radio et à la télévision.

Un vrai tourbillon !

Quand il entrait quelque part, tout le monde le savait. Le Bij était toujours en feu !

Bien pas toujours, mais presque.

Débats épiques

J’ai commencé à côtoyer Pierre lorsqu’il faisait la description des matchs du Canadien à l’antenne de CKAC.

Quand il ne jouait pas au backgammon avec Michel Bergeron, qui était son analyste, sur les vols nolisés de l’équipe, il partait des discussions avec ses confrères des autres médias.

Des années plus tard, plusieurs d’entre nous se sont retrouvés autour de la table de 110 %.

On gueulait comme dans le temps – les sacres en moins et encore – où on s’échangeait nos opinions pendant les séances d’entraînement matinales et les repas d’avant-match.

La voix de Pierre détonnait avec son timbre d’animateur radiophonique. Quand il voyait la moutarde me monter au nez sur le plateau de 110 %, il me disait de ne pas me fâcher et d’attendre la fin de son intervention.

Le réalisateur Éric Lavallée, lui, soufflait dans l’oreillette de Jean Pagé de me laisser aller. Jean en avait plein les bras certains soirs.

Les Rinfret, Villeneuve, Bergeron, Tremblay, Perron, Gagnon, Poulin, Grégoire et autres n’étaient pas faciles à contrôler.

On voulait tous avoir le crachoir et faire entendre raison à tout le monde.

Proche des joueurs

Pierre avait le tour de se faire aimer des athlètes.

Notre ancien chroniqueur de baseball, Serge Touchette, raconte.

« Il commençait à couvrir les Expos [c’était en 1984 pour le compte de CJMS] quand je l’ai aperçu un soir avec Pete Rose et sa blonde en train de manger du chinois. »

« Ça m’avait assez impressionné. Il était ami avec Gary Carter et Steve Rogers. Il avait le don de se coller sur les joueurs vedettes. »

Pendant ses années comme descripteur des matchs du Canadien, une grande amitié existait entre lui et José Théodore.

Grande polyvalence

Pierre était doté d’une belle polyvalence. Il a été aussi descripteur des matchs du Tricolore à TVA et des rencontres des Alouettes à CJMS. Son sport de prédilection était le golf, discipline dans laquelle il excellait.

Le sort aura voulu qu’il meure du cancer du poumon, comme Guy Lafleur et Mike Bossy. Dans ses années à la description des matchs du Canadien, on le voyait toujours avec une cigarette et un café à la main.

Rien pour diminuer son entrain !

Malgré la maladie qui le rongeait, Pierre a tenu le micro au 91,9 Sports tant qu’il a pu.

Mes sympathies à sa fille bien-aimée Camille et à sa famille.