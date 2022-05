Nos chansons favorites de mai

Elles sont Québécoises ou Françaises. Elles brassent la cage ou nous caressent comme une brise printanière. Ce sont nos dix nouvelles chansons préférées du mois de mai 2022. Bonne écoute !

Un musicien parmi tant d’autres | B.A.R.F.

(CB) Harmonium symphonique par-ci, Harmonium symphonique par-là. C’est bien beau tout ça, mais pourquoi ne pas se taper une généreuse et décapante dose d’Harmonium métallique ? Bravo B.A.R.F., voilà qui n’a rien d’une reprise parmi tant d’autres.

Qui a mis le feu | Mat Vezio

(SEN) Il y a une puissance tranquille dans la voix et dans tout de cette pièce de l’auteur-compositeur-interprète Mat Vezio. Extrait de l’excellent album Couleur ciel ecchymose, cette chanson-

poème fait partie du voyage intérieur en 14 chansons que nous propose l’artiste autodidacte

Un homme sans visage | Jonathan Personne

Photo courtoisie, Alexi Hobbs

(CB) Si écrire de la musique inspirée des années 1960 était un cours universitaire, Jonathan Personne obtiendrait sans peine son diplôme. Cet irrésistible titre est sa première échappée en solo, hors du giron, et du style musical, de son groupe Corridor.

Dans la foule | Marilyne Léonard

Photo Martin Alarie

(SEN) On aime la voix singulière de cette auteure-compositrice-interprète de 21 ans qui se plaît à être elle-même. En plus d’être une chanson d’amour portée par une jolie mélodie, Dans la foule réussit à faire un pied de nez aux accros des réseaux sociaux, aux anciennes flammes et aux doutes des nouveaux amoureux.

Embrasse-moi | Jérôme 50 avec Ariane Roy

(CB) « Embrasse-moi, embrasse-moi, sur la joue, sur la bouche ou même pire », s’époumonent Jérôme 50 et Ariane Roy, juste avant un dégoulinant solo de guitare, sur ce pastiche des ballades rock qui ont un jour dominé les ondes FM. À prendre au second degré.

Les lumières dans le ciel | Les sœurs Boulay

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

(SEN) Une pièce dansante aux accents pop, mais un texte aussi profond que ceux que sont capables de nous livrer les sœurs Boulay : voilà ce que le duo nous offre avec leur nouvelle pièce Les lumières dans le ciel. Notre place dans le monde, notre rapport à la Terre et l’infini de ce que nous sommes dans l’univers.

Faire le bien | The Doug

(CB) Ne vous fiez pas aux dix premières secondes qui semblent annoncer une autre catastrophe à l’autotune : ce nouveau venu sur la scène française, 21 ans tout juste, dévoile sur cette première carte de visite une belle maîtrise du langage pop. Assez pour nous donner envie d’aller voir plus loin. Ça tombe bien, un EP vient de paraître.

Answers | The Franklin Electric

(SEN) Le Montréalais Jo Matte et sa bande nous offrent une nouvelle pièce qui prend aux tripes. On craque pour la voix de Jonathan, les arrangements simples, doux et efficaces, et les paroles qui font réfléchir sur l’importance de se poser des questions et de prendre son temps pour trouver les bonnes réponses.

J’étais pas là | Bigflo & Oli

(CB) La pandémie est finie, revoici Bigflo & Oli, la plume toujours aussi productive. Qu’ont-ils fait depuis tout ce temps loin des projecteurs ? Réponse dans le premier extrait de l’album Les autres, c’est nous, attendu le 24 juin.

Milkweed | Magi Merlin

Photo courtoisie, Feng Jiang

(SEN) On peut dire que cette chanteuse RnB montréalaise n’a pas la langue dans sa poche et c’est tant mieux. On aime son audace et son ton frondeur sur cette pièce au rythme rappelant certaines chansons populaires des années 90, alliant soul, drum and bass et hip-hop de manière naturelle et organique.