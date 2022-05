Peter Peter: « Je suis à un moment radical de ma vie »

Après avoir habité en France pendant 8 ans, Peter Peter est de retour à Montréal. Celui que l’on pourra voir aux Francos de Montréal le 15 juin prochain nous revient avec un nouvel EP de pièces choisies de son répertoire, présentées dans une émouvante formule guitare-voix.

À 38 ans, Peter Peter explique être à l’âge des bilans. L’auteur-compositeur-interprète se dit fier d’être resté intègre malgré les années et les rencontres de professionnels qui auraient pu vouloir faire de lui ce qu’il qualifie de superhéros de la musique (lire un vendeur de disques au succès populaire).

Avec son EP Session Live H2T, l’artiste de retour de Paris depuis août dernier effectue un retour aux sources, en se retrouvant dans le studio où il avait enregistré son premier album (le mythique studio Hotel 2 Tango qui a vu éclore Funeral d’Arcade Fire) et en délaissant l’électronique et les nombreux instruments pour le simple duo guitare-voix.

« J’ai toujours été tiraillé entre la guitare et l’électronique, explique celui qui n’a pas vraiment pu présenter Super Comédie, son précédent album, sur les scènes québécoises pour cause de pandémie. On ne regarde jamais vraiment en arrière. C’est la première fois que je le fais et je suis assez content de ce que j’ai donné, même si j’avais un peu peur de ne plus être capable, quand même. »

Vulnérabilité

Le chanteur a sélectionné six pièces provenant de chacun de ses albums ; un assortiment de chansons préférées de son public et de choix personnels. Si la pièce Homa avait été écrite pour être présentée de manière acoustique, cette formule offre une deuxième chance à une chanson comme Little Shangri-La, croit son créateur.

Retirer les distractions lui permet ainsi d’offrir des chansons près de son essence. Et enregistrer l’audio et la vidéo d’un trait, en un seul plan séquence, en compagnie de Dominic Vanchesteing lui permettait d’être cohérent.

« Si je le faisais, je devais le faire à fond, poursuit-il. Aujourd’hui, avec les technologies, les faux en direct et les spectacles en streaming, j’ai envie de dire qu’on a le droit d’être vulnérable. L’imperfection est une belle partie de la nature humaine. »

Doute et intégrité

L’artiste, qui a signé avec Audiogram en 2009, avoue qu’il doute beaucoup. Un signe d’intégrité, selon celui qui a toujours voulu garder et présenter aux gens son côté vulnérable.

« J’ai toujours voulu faire de la musique libre, sans trop de contraintes, sans trop chercher à être un vendeur de disques, donc je suis un peu où je voulais être, répond-il lorsqu’on lui demande s’il est là où il souhaitait être à ses débuts. Je prends encore des risques. »

Se rappeler des souvenirs, les crises existentielles pendant la création d’albums et les nuits d’insomnie précédant des moments importants de sa carrière est sa façon de célébrer le chemin accompli.

S’il a déjà deux disques en préparation – deux propositions radicales, dont un album entièrement acoustique et un autre complètement électronique –, le musicien n’a encore aucune idée de la proposition qui l’emportera.

En attendant de voir ce projet, et les mystérieux autres, se cristalliser, il prépare son spectacle en salle du 15 juin aux Francos de Montréal qui marquera son retour en terre québécoise. Un spectacle complet avec orchestre qu’il promet plus vivant que jamais.