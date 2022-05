Photos souvenirs: France Castel

Voix magnifique

Photo d'archive

À l’époque de Télé-Métropole CFTM (TVA), alors que France Castel--- faisait ses débuts comme soliste. Depuis sa tendre enfance, dotée d’un talent naturel, elle chantait et rêvait de faire sa place dans le monde du spectacle.

Chanteuse et hôtesse

Photo d'archive

Il y a plus de cinquante ans, à l’été 1971. France Castel, 27 ans, déjà connue pour être l’hôtesse de la très populaire émission de CFTM (TVA) Les Couche-tard, animée par les joyeux lurons, Jacques Normand et Roger Baulu. Elle avait aussi du succès sur disque, notamment avec sa chanson Du fil, des aiguilles et du coton.

La comédienne

Photo d'archive

Avec ses collaborateurs de la populaire série Du tac au tac, diffusée à Radio-Canada de 1976 à 1982 : Jean-Pierre Chartrand, Nicole Fillion et Michel Forget, qui incarnait le fameux comptable Mario Duquette. France interprétait le rôle de Geneviève, une agente d’artistes. Elle jouera dans plus de 40 séries télé au fil de sa carrière.

Grandiose

Photo d'archive

En 1980, quelques années après avoir repris le rôle de Stella Spotlight créé par Diane Dufresne dans l’opéra rock Starmania, France montait sur scène dans la peau de Marlene Dietrich, dans le cadre d’une grande revue musicale, fabuleuse, malgré de récents problèmes de consommation. Elle a participé à plus de 45 productions scéniques dans sa carrière.

Animatrice

Photo d'archive

En 2004, les deux France (Castel et Beaudoin) animaient la quatrième saison de l’émission matinale de TVA, Deux filles le matin. Elles l’animeront ensemble durant cinq ans et deviendront les très bonnes amies qu’elles sont encore aujourd’hui. France Castel a coanimé plus d’une douzaine d’émissions, notamment Pour le plaisir durant 9 ans avec Michel Barrette à Radio-Canada.