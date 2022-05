Quels sont vos meilleurs leurres?

Nous avons tous une offrande préférée pour chacune des espèces que l’on tente d’attraper. J’ai demandé à quelques pêcheurs expérimentés, des vieux routiers, de m’indiquer quels sont les produits qu’ils préfèrent quand vient le temps de cibler les quatre prédateurs les plus populaires de la Belle Province. Voici leurs choix et les miens.

• À lire aussi: Le meilleur nœud de raccord?

Raymond Carignan de Passion Plein Air

Photo courtoisie

Mouchetée : Le Rapala Countdown Elite CDE75 simplifie la pêche aux ombles de fontaine avec sa technologie Countdown. Il atteint rapidement avec précision la bonne profondeur. Lancez, comptez et récupérez. À la traîne, neutralisez le moteur, comptez et repartez. Attachez l’avançon en fluorocarbone d’un maximum de 10 lb directement sur l’anneau fendu.

Touladi : La série Jelly de la Williams Dartee D3 offre une finition holographique qui est de la kryptonite pour le super touladi. Ces coloris changent de teinte selon l’angle d’incidence de la lumière. Pour en soutirer le maximum, il faut légèrement plier la partie arrière de la cuillère et ajouter un oeuf Exude orange de Mister Twister sur l’hameçon.

Doré : Le plongeoir métallique du très voyant Storm Rattle Tot propose un net avantage, soit d’entrer fréquemment en contact avec le fond. Remplacez le trépied arrière par un hameçon triple VMC Bladed Hybrid. L’éclat et la vibration supplémentaire de sa petite cuillère tournante, alliée à la chambre de son interne du leurre, provoquent des attaques foudroyantes de gros dorés.

Brochet : les Williams Trophy II, Rose-Bleu et Chartreuse-noir sont mortelles pour les gros brochets. Je remplace toutefois le trépied par un hameçon simple rouge courbée 3/0 sur laquelle j’ajoute un Split-Tail TrailerZ chartreuse ou blanc de Z-Man. Lorsqu’on exploite cette combinaison au lancer, en optant pour une récupération lente, on fait réagir de gros spécimens.

Jacques de Foy de Sentier Chasse-Pêche

Photo courtoisie

Mouchetée : Sous toutes les conditions, c’est la cuillère Lake Special de Lucky Strike, de couleur tigre de feu, qui m’a le plus aidé à déjouer la vigilance des ombles de fontaine. Dotée d’une grosse et d’une petite palette pivotante, je précède le montage avec un gouvernail pour limiter les torsades. Je rallonge le bas de ligne avec un fluorocarbone et j’y installe un gros lombric.

Touladi : Pendant plusieurs années, je me suis servi d’une West River de Sutton. Au fil du temps, j’ai eu de la difficulté à me procurer ces cuillères américaines de 2 1⁄2 po argentées avec le dos couleur cuivre. De nombreux dérivés imitant un mené comme la Nipigon ou d’autres versions sont performantes à la traîne au printemps ou avec un downrigger plus tard en saison.

Doré : Les leurres à queue courbée Meeny de couleur orange, mesurant 3 po, sont particulièrement efficaces lorsqu’on les monte sur une tête plombée de 1⁄4 ou de 3/8 d’once, selon l’intensité du courant ou des vents. Je rehausse ces grubs en les garnissant avec un ver de terre bien vivant et dodu, empalé de part en part à quelques reprises, à partir son anneau.

Brochet : La cuillère tournante Aglia Long AL4 de Mepps, dans la version or et rouge, est la championne toutes catégories au niveau des reflets et elle excelle au niveau des vibrations. Sa palette rotative tourne sur un axe de 30 degrés. Elle plongera donc plus profondément, tout en occasionnant moins de résistance dans l’eau et en limitant les accrochages sur son passage.

Patrick Campeau auteur de cette chronique

Photo courtoisie

Mouchetée : Lorsqu’on insère une petite tête plombée de 1/32 ou de 1/16 d’once à l’intérieur du corps d’un mini-tube trois couleurs Mister Twister de 1 1/2 pouce, on obtient un gueuleton appétissant qui semble totalement inoffensif lors de sa descente vers les abîmes. La couleur 9310 noire et chartreuse avec le bout rouge fonctionne dans l’ensemble des plans d’eau.

Touladi : La Whitefish de Williams imite par son allure et ses déplacements un corégone. Ce poisson blanc, comme on l’appelle, fait partie des mets préférés de la truite grise. La C70 se déplace nonchalamment, sans offrir trop de résistance. D’un poids de 3⁄4 d’once, elle mesure 4 1⁄4 po. C’est avec la teinte hyper réaliste perchaude que j’ai eu le plus de succès.

Doré : Capable de plonger entre 9 et 11 pieds lorsqu’on le récupère au lancer, le Wally Diver CD6 de Cotton Cordell s’enfoncera de 14 à 18 pieds à la traîne. Ce grand classique effilé de 3 1/8 po nage sur un axe court. J’ai eu d’excellents résultats avec le noir et or, toutefois, pour les eaux teintées, j’opte pour la couleur perchaude jaune avec queue orangée.

Brochet : De toutes les cuillères métalliques, c’est avec la Syclops S3 de Mepps, de couleur orange chartreuse avec le verso argenté, que j’ai fait réagir le plus de carnassiers. Grâce à ses surfaces galbées et réfléchissantes, à son profil en forme de S et à ses torsions alternatives sur une trajectoire sinusoïdale, ce leurre pesant une once et mesurant 3 1⁄2 po se catapulte aisément.

Réal Larose de Sentier Chasse-Pêche

Photo courtoisie

Mouchetée : Lorsqu’on préfère pêcher la truite mouchetée au lancer plutôt qu’à la traîne, la cuillère tournante devient presque un incontournable. Parmi celles d’une grande efficacité, la Mepps Aglia #1 figure en tête de liste. On choisit la couleur selon la teinte de l’eau, mais la présence de points noirs sur la cuillère augmente grandement l’attrait de ce leurre.

Touladi : Vive la pêche au jig pour le Touladi ! Cette approche encore peu utilisée fait vraiment ressortir les qualités sportives de l’espèce. Mais dandiner un gros leurre de trente mètres sous la surface peut poser des difficultés. On peut y parvenir en utilisant une tête plombée d’une once garnie d’un gros swimbait de couleur blanche comme le Rhythm Wave de Jackall.

Doré : Il existe de nombreuses façons de capturer du doré au Québec, mais l’utilisation d’un poisson-nageur est parmi les plus populaires. Traîné à l’arrière d’un marcheur de fond de 2 onces, ce type de leurre est d’une grande efficacité. Même s’il est peu connu, le Chubble, dans des tons de chartreuse, est mon préféré lorsque je cible les percidés à la robe jaune.

Brochet : Durant les trois ou quatre dernières années, un leurre s’est imposé pour la pêche au brochet. Pouvant être autant récupéré à faible profondeur dans la végétation que plus profondément le long d’une ligne d’herbe, pour moi, le Chatterbait règne en roi. Un leurre blanc avec une garniture en plastique souple chartreuse ne laisse pas ces gros prédateurs indifférents.