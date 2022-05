Remparts: un premier trio qui est à la recherche de solutions

Théo Rochette, Zachary Bolduc et Conor Frenette ne se mettent pas la tête dans le sable. Les membres du premier trio des Remparts de Québec savent pertinemment qu’ils devront être meilleurs s’ils espèrent l’emporter face aux Cataractes de Shawinigan.

• À lire aussi: Le cœur et l’âme des Cataractes

La première unité des Diables rouges n’est plus l’ombre d’elle-même depuis quelques matchs, particulièrement depuis la deuxième rencontre de la série face à l’Océanic de Rimouski.

Jeudi, dans la défaite de 1 à 0 en prolongation contre les Cataractes, ils n’avaient récolté aucun tir, à trois au cours des 60 premières minutes de jeu.

« Le but en séries, c’est de gagner, donc quand l’équipe gagne, ce n’est pas grave si tu ne marques pas. Par contre, après une défaite de 1-0 en prolongation, tu reviens chez toi et tu te mets à penser à ce que tu aurais pu faire. C’est sûr que ça devient mental un peu », a admis Rochette, qui a été blanchi à ses cinq derniers matchs.

Chose certaine, ils veulent s’en sortir. Vendredi, alors que c’était une journée de congé pour tous, Rochette, Bolduc et Frenette ont pris du temps pour discuter de pistes de solution avec le personnel d’entraîneurs. Aujourd'hui, après l’entraînement, ils se sont réunis pour visionner les vidéos de leurs présences dans le but de comprendre ce qui n’a pas fonctionné.

Pour Patrick Roy, la solution est entre leurs mains et c’est pourquoi il a répété aujourd'hui n’avoir aucune intention de séparer son premier trio.

« Théo et Zach ont performé et été nos meilleurs joueurs toute l’année. Je ne vois pas pourquoi je ferais des changements. [...] Il s’agit juste de trouver une façon. Nous sommes en partenariat avec eux. On veut juste trouver comment on peut les aider à générer plus d’attaque. Il faut les accompagner parce qu’ils ne sont pas seuls là-dedans. On ne les envoie pas en dessous de l’autobus en leur disant : “Arrangez-vous.” »

Confiance et implication

C’est cliché, mais les trois attaquants ont tous dit la même chose, aujourd'hui, en rencontrant les médias : ils doivent simplifier leur jeu, ce qui leur permettra de retrouver la confiance qui leur a permis de connaître du succès en saison régulière.

« Quand les choses ne marchent pas, parfois tu te dis que tu dois essayer quelque chose de spécial. Pourtant, en gardant les jeux simples et en faisant ceux avec le plus haut pourcentage de réussite, ça t’aide à retrouver ta confiance. »

Plus impliqué physiquement

Pour Bolduc, ses partenaires de trios et lui se sont peut-être éloignés de ce qui leur avait permis d’avoir du succès en deuxième moitié de saison.

« Pour ma part, je dois être plus impliqué physiquement et dans le moment présent dans chacune de mes batailles à un contre un. Je pense que les gars aussi c’est un peu ça.

« C’est à nous de trouver une façon puisqu’on l’a fait durant la saison. Ce n’est pas qu’on n’est pas capables de le faire en séries, mais présentement, on ne joue pas le hockey qu’on est capables de jouer. On a eu une bonne pratique aujourd’hui et j’ai confiance qu’on redresse les choses dimanche. »

Une ambiance électrique à prévoir

Les Remparts seront en territoire hostile demain après-midi, quand le centre Gervais Auto sera plein à craquer pour le troisième match de la série contre les Cataractes.

Pour Patrick Roy, toutefois, ça ne change pas grand-chose.

« Notre approche ne changera pas. On va se concentrer sur ce qu’on a à faire et accueillir le défi. Ils font une grosse affaire avec le fait que leur aréna va être plein, mais on ne peut pas contrôler ça. Ce qu’on peut contrôler, c’est notre façon d’aborder le match. On veut jouer avec le même aplomb défensivement tout en étant un peu meilleurs en attaque, dans nos prises de décision, nos choix de jeu et notre niveau de compétition autour du filet. »

Une motivation

Pour le vétéran Conor Frenette, la foule peut même être une motivation pour les Remparts.

« On est confiants d’aller jouer là-bas. L’ambiance va être incroyable et on accepte le défi. »

Certes, le « septième joueur » peut avoir un impact dans un match. Toutefois, du côté des Cataractes, ce n’est pas la présence d’une imposante foule à elle seule qui les aidera à battre les Remparts.

« Que la foule t’encourage ou encourage l’équipe adverse, ça demeure du bruit.

« On a beau jouer à Shawinigan, Québec peut autant se nourrir de ça. Si la foule crée une ambiance, elle la crée pour les deux équipes. C’est juste le fun parce que plus il y a du monde, plus ça crée un état d’esprit et une atmosphère », disait Daniel Renaud après le match no 2, jeudi soir.

Dernier changement

Autre avantage en faveur des Cataractes : Daniel Renaud pourra choisir un peu plus contre qui il veut utiliser le trio de Mavrik Bourque.

Lors des deux matchs à Québec, Patrick Roy a utilisé, « à 99,9 % du temps », les trios de Théo Rochette et de Nathan Gaucher. Ça pourrait être différent demain soir et lundi.

« C’est Dan qui aura le dernier changement, donc ce sera peut-être plus difficile d’avoir les confrontations idéales. Par contre, j’ai confiance en Mikaël Huchette, et sa ligne a probablement été notre meilleure depuis le début des séries.

« Même chose pour Xavier Filion et Zachary Gravel qui jouent du bon hockey. Je suis donc à l’aise peu importe le matchup qu’il va m’envoyer. »