Samuel L. Jackson a rejoint la distribution vocale du prochain film d'animation Garfield

En novembre, il a été annoncé que Chris Pratt prêterait sa voix au chat sarcastique et amateur de lasagnes, et maintenant son collègue vedette de Marvel a signé pour le projet.

Selon The Wrap, l'acteur interprétera un nouveau personnage, le père de Garfield, Vic, dans le film. Il n'a pas encore été annoncé qui incarnera Jon Arbuckle, le propriétaire du félin paresseux qui déteste le lundi.

Le nouveau film Garfield est réalisé par Mark Dindal, à qui l'on doit Chicken Little, sur un scénario écrit par le scénariste du Monde de Nemo, David Reynolds, le duo ayant déjà travaillé ensemble sur Kuzco, l'empereur mégalo.

Jim Davis, qui a créé la bande dessinée Garfield en 1978, sera le producteur exécutif du film, qui sortira chez Sony Pictures.

Garfield est apparu de nombreuses fois au cinéma et à la télévision au fil des ans, et a été plus récemment été joué par Bill Murray dans l'hybride live-action / animation de 2004 Garfield et sa suite de 2006 Garfield 2.

Samuel L. Jackson a déjà prêté sa voix au personnage de Lucius Best, alias Frozone, dans la franchise Les indestructibles et à Jimbo dans Blazing Samouraï en juillet, ainsi qu'à son personnage Marvel, Nick Fury, dans la série animée Disney +, What If...?, l'année dernière.