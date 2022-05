Un dernier 150 m difficile pour Charles Philibert-Thiboutot

Charles Philibert-Thiboutot était animé par des sentiments ambivalents à l’issue de sa participation au Bowerman Mile présenté à Eugene (Oregon), dans le cadre de la Diamond League, samedi.

Dans le coup jusqu’à 200 mètres de l’arrivée alors qu’il occupait le sixième rang, Philibert-Thiboutot a finalement franchi le fil d’arrivée en 9e position en vertu d’un chrono de 3 min 53,82 s.

« Il y a une partie de moi qui est contente et une autre qui ne l’est pas, a résumé le coureur du club de l’Université Laval. Pour la première fois en Diamond League, je me suis mis le nez dans l’action au lieu de rester à l’arrière du peloton et prier pour un bon résultat. Avec 150 m à parcourir, j’étais à égalité avec le gars qui a terminé en deuxième place. »

« C’est très positif, parce que je n’ai jamais été capable de rivaliser de cette façon quand j’ai pris part à des étapes de la Diamond League en 2015 et 2016, poursuit l’Olympien des Jeux de Rio (2016). À l’époque, je me sentais surclassé et considérais que ma place était à l’arrière du peloton. »

Déçu de sa course

Heureux de rivaliser, Philibert-Thiboutot était déçu de sa fin de course.

« J’ai sauté dans le dernier 150 m, a-t-il illustré. J’ai concédé trois secondes à Oliver Hoare qui a terminé en deuxième place dans le dernier 150 m, ce qui est inacceptable. Je dois retourner travailler. »

Thiboutot estime qu’il était à sa place dans ce peloton où l’on retrouvait le médaillé d’or olympique du 1500 m Jakob Ingebrigtsen, qui a remporté la victoire, et le médaillé d’argent Timothy Cheruiyot, qui a conclu en troisième position.

« Pendant l’échauffement et quand on s’est alignés au départ, je me sentais à ma place et je n’avais pas de complexe en regardant les gars, a-t-il souligné. Je me considérais comme égal à eux. C’est pourquoi j’ai été agressif. C’est un changement de mentalité. »

Philibert-Thiboutot espérait obtenir un résultat qui lui permettrait de recevoir une invitation à de prochaines étapes de la Diamond League en Europe.

« Mon chrono de 3 min 53 s n’est pas si mal compte tenu des conditions qui n’étaient pas faciles, mais je visais un Top cinq et un temps de 3 min 51 s, a-t-il indiqué. Avec ce genre de performance, il aurait été plus facile d’obtenir une invitation. Je suis en attente d’un appel, sinon je vais prendre le départ de compétitions à Portland et à Vancouver dans les prochaines semaines. »

Augmenter la cadence

Le protégé de Félix-Antoine Lapointe est persuadé qu’il peut augmenter

la cadence.

« Il me reste plusieurs semaines avant les nationaux à Langley et les mondiaux, a-t-il précisé. À partir de maintenant, je vais faire une préparation plus spécifique pour le 1500 m alors que je misais sur l’endurance. »

Évoluant sous les couleurs du Canada depuis 2019 et affilié au club de l’Université Laval, William Paulson a pris le huitième rang en vertu d’un chrono de 3 min 52,42 s, ce qui représente un record personnel. Paulson, dont la mère est née à Québec, a aussi représenté la Grande-Bretagne dans le passé. Il a réussi son standard pour les mondiaux sur 1500 m en avril.