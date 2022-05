À quand le prochain massacre aux États-Unis?

Avec seulement 4 % de la population mondiale, les États-Unis possèdent 46 % des armes appartenant à des particuliers à travers le monde. Chaque année, quelque 35 000 Américains sont tués par balle.



Dans le pays le plus avancé de la planète, les malades mentaux ont beaucoup plus facilement accès à des armes à feu qu’à des soins psychiatriques. La situation est si stupidement absurde aux États-Unis que la réglementation fédérale sur les échelles, les escabeaux et même les jouets représentant des armes à feu est plus détaillée que celle sur les armes à feu réelles. Merci à la National Rifle Association. Avec plus de cinq millions de membres, la NRA est l’un des plus puissants lobbys de Washington.



Depuis la tuerie de masse scolaire de Sandy Hook en 2012, les élus de plus de deux douzaines d’États ont adopté des lois non pour resserrer la circulation et le contrôle des armes à feu, mais bien pour lever les restrictions et les rendre encore plus facilement accessibles aux tueurs, qu’ils soient lucides ou déments!



Tueurs à la masculinité frustrée



La plupart des tueurs en série américains sont de jeunes hommes blancs à la masculinité frustrée. Pourquoi sont-ils plus susceptibles de réagir de façon aussi extrême? La réponse est dans la culture nationale. Aux États-Unis, les «gars ordinaires» commettent des tueries de masse parce que, selon le sociologue Kieran Healy, elles sont institutionnalisées en tant que mode de violence dans cette société où les armes à feu sont hautement valorisées dans la culture populaire et les médias. La violence par armes à feu est au cœur même de l’histoire du peuple américain.

Photo AFP

Au niveau fédéral, des centaines de projets de loi visant à restreindre la libre circulation des armes à feu ont été présentés au Congrès. Tous ont échoué. Les républicains savent qu'ils paieraient un prix politique élevé en votant pour des lois pour contrôler les armes à feu : 90% de leur base électorale y est farouchement opposée. Les républicains ont répondu au massacre d'Uvalde - comme d'habitude - en appelant à armer les enseignants.



Rêver d’une loi sur les armes à feu



Après chaque massacre, les démocrates proposent des mesures législatives dont ils savent bien qu'elles ne passeront jamais. Jusqu'à présent, Biden n'a pas réussi à obtenir les votes au Sénat nécessaires pour adopter une loi sur le contrôle des armes à feu même si elles ont dépassé les accidents de voiture pour devenir la principale cause de décès chez les enfants américains en 2020.

Photo AFP



Grâce à deux sénateurs démocrates conservateurs, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, les républicains conservent un droit de veto sur la politique nationale, rendant le Sénat impuissant au sujet du contrôle des armes à feu.



En regardant ce qui se passe au sud de la frontière, il y a de quoi désespérer. La seule question à se poser est : dans combien de temps la prochaine tuerie de masse?