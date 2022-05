Alpinisme: festin mexicain

En août 2019, l’alpiniste de Québec François-Guy Thivierge a entamé le défi de sa vie : gravir 55 montagnes en 55 mois pour souligner ses 55 ans. Sur une base régulière, Le Journal vous présente une montagne qu’il a gravie dans le cadre de ce projet.

Il y a des montagnes qui permettent à un alpiniste aguerri tel que François-Guy Thivierge de repousser ses limites à l’extrême. Il y en a d’autres qui servent plutôt de régal aux yeux, dans un objectif contemplatif. C’est exactement ce que l’explorateur a vécu au Mexique, lors d’une escapade qu’il a pleinement savourée au cœur du volcan Nevado de Toluca.

Dans le cadre de son défi de gravir 55 montagnes en 55 mois pour ses 55 ans, Thivierge ne peut pas se pousser à chaque occasion dans ses derniers retranchements. Son tour du monde rocambolesque s’avère grandiose, mais aussi éreintant.

Lorsqu’il s’est attaqué au sommet du Mexique récemment, le Pico d’Orizaba, il s’agissait du plat de résistance de son voyage au cœur de la culture maya. En insatiable gourmand des montagnes, il ne pouvait pas s’arrêter là.

« Mon objectif principal était le Pico d’Orizaba, mais j’en ai profité pour faire le Nevado dans la même période. J’essaie toujours de planifier quelques montagnes autour de mon plat principal. Cette montagne-là, c’était mon dessert. Je la place sur un piédestal pour sa beauté », raconte-t-il dans le langage bien imagé qui lui

est propre.

Gare à l’altitude !

Photo courtoisie

Même s’il ne s’agit pas d’un exercice d’une ampleur colossale, Thivierge rappelle que la prudence demeure de mise. Le Nevado de Toluca n’est pas une colline non plus ! À 4645 m d’altitude, il s’agit du quatrième plus haut sommet du Mexique.

« C’est une montagne qui, malgré son altitude, n’est pas techniquement difficile. Il reste que physiquement, il faut être en forme pour faire les sept heures de marche en altitude. Le départ se fait à 3300 m, et déjà, tu ressens un peu le mal des montagnes. Graduellement, quand tu atteins le cap des 4000 m, ça vient cogner », souligne-t-il.

Sentiers accessibles

La plupart des défis relevés par l’alpiniste de Québec à l’intérieur de son grand projet peuvent sembler inaccessibles au commun des mortels. En revenant sur son passage au Nevado de

Toluca, Thivierge assure toutefois que l’endroit peut convenir autant aux férus de randonnée qu’aux plus néophytes.

Photo courtoisie

Pour sa part, il s’est offert le tour du cratère, sur une vingtaine de kilomètres en altitude. Or, au creux du cratère, d’autres avenues moins corsées sont proposées.

« Le tour du cratère, c’est comme un bol à soupe, où sur certains côtés, tu es exposé au vide. Par moments, ça peut donner le vertige. Je l’ai fait en solo et il faut surveiller où tu mets les pieds. Les pentes sont parfois très inclinées. C’est un circuit fait pour les gens expérimentés. Au fond du cratère, il y a des sentiers très accessibles pour les débutants afin de faire le tour des lagons », explique-t-il.

« Pour quelqu’un qui va faire du tourisme à Mexico, c’est une belle activité à s’offrir. C’est un endroit naturel accessible qui vaut le détour. Les randonneurs du Québec qui ont fait la

Traversée de Charlevoix ou l’Acropole des Draveurs, par exemple, trouveraient ça totalement approprié. »

Paysages sublimes

Photo courtoisie

Une aventure au cœur du Nevado de Toluca, un volcan inactif depuis plus de 2500 ans, c’est donc une randonnée dans un paysage rocailleux, aux airs par moments désertiques, par moments verdoyants. Les lagons meublent le tableau à merveille.

« Tu te retrouves en altitude avec des lagons verts, celui du soleil et l’autre de la lune. Quand tu aperçois ces lacs, ça marque l’imaginaire. C’est l’un des plus beaux paysages de montagne au monde. Les couleurs sont différentes des lacs des Rocheuses canadiennes. On parle d’un vert presque fluorescent ».

« Il y a aussi un côté tropical incroyable avec les oiseaux, les iguanes, les cactus, la végétation, la température... Même en plein mois de décembre, c’est très chaud », salive le randonneur.

François-Guy Thivierge continue donc de rêver et de faire rêver. Son projet suit son cours ; le prochain arrêt est prévu au Pérou, en juillet.

Nevado de Toluca

Altitude : 4645 m

Pays : Mexique

Région : district de Mexico

Première ascension : inconnue

Ascension : 1300 m

Durée : 7 h

► Pour suivre ses aventures : francoisguythivierge.com | Facebook | Instagram @francoisguythivierge