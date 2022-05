Des foyers toujours dans le noir après une semaine

Une semaine après la violente tempête qui a frappé une bonne partie du Québec, les 14 000 foyers toujours dans le noir sont impatients de retrouver l’électricité.

• À lire aussi: 10% des clients d’Hydro Ottawa toujours sans électricité

• À lire aussi: Plus de 2 000 travailleurs d’Hydro toujours sur le terrain pour rebrancher le Québec

• À lire aussi: Québec aidera les prestataires d’aide sociale touchés par les pannes prolongées

« Je reçois des appels de gens complètement désespérés qui se demandent ce qui arrive et s’ils ont été oubliés », raconte Michèle Lalonde, mairesse de Sainte-Adèle, dans les Laurentides.

Hier en fin de journée, près de 15 % des foyers de la municipalité n’avaient toujours pas accès à l’électricité, faisant d’elle l’une des plus touchées au Québec.

« Au début, la société Hydro-Québec espérait tout rebrancher pour vendredi soir. Mais nous sommes rendus samedi et ce n’est toujours pas revenu. Elle ne veut plus faire de prédictions à cause des surprises que les employés rencontrent à certains endroits », poursuit Mme Lalonde.

« On arrive dans les cas les plus lourds : réseaux endommagés, beaucoup de végétation à dégager, réseaux plus éloignés où il faut faire plusieurs centaines de mètres à pied pour se rendre », énumère Geneviève Chouinard, porte-parole d’Hydro-Québec.

En tout, 14 000 clients de la société d’État n’ont pas d’électricité depuis la tempête du 21 mai. Au plus fort de la crise, 554 000 clients avaient perdu le courant.

Démunis sans courant

Certains d’entre eux, qui n’ont pas accès à une génératrice pour faire fonctionner leurs appareils ménagers de base, se sentent démunis.

Photo Camille Payant

« Ça fait une semaine que je mange froid et que je ne sais pas ce que c’est qu’un café. [...] Je me lave le plus souvent à la débarbouillette », précise Jean-Louis Douay, 71 ans, rencontré à sa sortie des blocs sanitaires installés par la Ville de Sainte-Adèle.

« Comme on est plus âgés, on a moins de résistance, c’est plus stressant », poursuit Claire Meilleur, 77 ans, venue au centre communautaire de la localité lire le journal et faire ses mots croisés avec son mari.

La municipalité de Sainte-Adèle offre donc ce week-end du soutien psychologique à ses résidents sinistrés qui en ressentent le besoin.

Plus de 2000 travailleurs d’Hydro-Québec s’affairent toujours à rebrancher les derniers usagers.

Moins de patience

« On a vu beaucoup de camions d’Hydro-Québec dans la municipalité. On nous a envoyé l’artillerie lourde », mentionne Gilles Boucher, maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Ceux-ci étaient plus que bienvenus dans la municipalité, alors que le quart de ses habitants n’avaient toujours pas d’électricité hier en fin de journée.

Photo Camille Payant

« Quand la panne a commencé, les gens s’entraidaient. Là, ils ont un peu plus la mèche courte et sont vraiment tannés », observe Valentin Dath, un employé municipal chargé de venir en aide aux sinistrés qui souhaitent prendre une douche ou remplir leurs bidons d’eau.

►Les prestataires d’aide sociale touchés par les pannes d’électricité de plus de 24 heures pourront obtenir une somme de 75 $ destinée à chaque membre de la famille, pour un montant maximal de 300 $, a annoncé Québec hier.