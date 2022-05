La trempette aux épinards au banc d'essai

Les trempettes sont fort appréciées et permettent souvent de manger davantage de légumes. Parmi les trempettes populaires, celle aux épinards plaît aux petits comme aux grands. Avec les multiples produits disponibles dans les supermarchés, comment s’assurer de choisir une trempette qui affiche un profil nutritionnel intéressant ? Voici mon analyse pour un choix éclairé.

NOTRE ANALYSE

Neuf trempettes ont fait l’objet de ce banc d’essai. La portion de référence utilisée est de 30 g, soit 2 cuillères à soupe.

Chaque portion de trempette aux épinards apporte :

Entre 40 et 200 calories

Entre 2,5 et 21 g de lipides (de 0,4 à 2,5 g de saturés)

Entre 110 et 260 mg de sodium

Les meilleurs choix

La marque Bâton Rouge offre une trempette disponible dans la section des produits surgelés. Son profil nutritionnel est distinctif. Avec 110 mg de sodium par portion, c’est la moins salée du banc d’essai. C’est également la trempette la moins grasse avec 2,5 g de lipides et la moins calorique (40 calories). On aurait toutefois préféré que le produit n’affiche pas de sucres ajoutés à sa liste !

Fontaine Santé se démarque également. Leur trempette aux épinards contient 135 mg de sodium par portion et elle figure donc dans les moins salées du banc d’essai. Sa teneur en gras est dans la moyenne, soit 10 g de lipides (1 g de gras saturés). Elle affiche une liste d’ingrédients plus courte que d’autres, en plus d’être exempte de sucres ajoutés.

La trempette de chou-fleur, épinards et artichauts Le Choix du Président propose un produit s’étant également démarqué. Avec une teneur en sodium de 140 mg, elle figure au 3e rang des produits les moins salés. Cette trempette contient 7 g de lipides et seulement 0,5 g de gras saturés. Elle renferme moins de gras saturés que la majorité des autres produits comparables. Avec 80 calories par portion, c’est la troisième trempette la moins calorique du banc d’essai. Tout comme la trempette Fontaine Santé, la liste d’ingrédients ne renferme pas de sucres ajoutés.

Les moins bons choix

La trempette aux épinards Les Gourmands Classiques est riche en gras, soit 20 g par portion, et contient plus de sodium que la moyenne, soit 190 mg. C’est aussi la trempette la plus calorique, avec 200 calories par portion. L’huile de soya figurant en tête de liste des ingrédients, il n’est pas étonnant qu’elle soit si grasse.

La trempette aux épinards Litehouse est, avec 260 mg, la plus salée des trempettes analysées. Elle contient aussi plus de gras que la moyenne, soit 12 g par portion. Elle apporte aussi 2 g de sucres, devenant la trempette avec le plus de sucre des produits analysés.

La Trempette à Barrette est le 2e produit le plus salé (200 mg de sodium) tout en étant le choix le plus gras (21 g de lipides), ce qui explique qu’elle figure parmi nos mauvais choix. Dommage car sa liste d’ingrédients est plus courte que plusieurs autres choix.

Trempette vs hummus

Fontaine Santé propose deux produits aux épinards qui affichent un profil nutritionnel assez différent. La traditionnelle trempette aux épinards (se classant d’ailleurs parmi les meilleurs choix de ce banc d’essai) ainsi qu’un hummus aux épinards et aux artichauts rôtis. Le hummus, qui est préparé avec des pois chiches, contient plus de protéines (1 g de plus), moins de calories (30 de moins), moins de sodium (20 mg de moins), moins de gras (la moitié). Il s’agit donc d’une meilleure option !

Liste d’ingrédients sous la loupe

Avec une base crémeuse, il n’est pas étonnant de constater que la mayonnaise, l’huile, la crème et le babeurre arrivent en premier dans la liste d’ingrédients de la plupart des variétés. Ce faisant, les trempettes aux épinards sont plus grasses que plusieurs autres types de trempettes. Ce sont les légumes et non un corps gras qui figurent en tête de liste des ingrédients de Bâton Rouge et Le Choix du Président, on aime !

La moitié des trempettes analysées contiennent aussi du sucre ajouté. Les agents texturants (gomme xanthane et de guar) sont présents dans plusieurs choix. La trempette Tostitos contient beaucoup d’additifs, dont du glutamate monosodique, et la Marzetti est aussi bien garnie d’additifs. Une mention à Summer Fresh pour la qualité de sa liste d’ingrédients.