L’effet papillon: Dépasser ses limites pour inspirer

Il n’est jamais trop tôt pour commencer sa « bucket list ». En tout cas, pas si vous vous appelez Arjuna Boucher-Pertuisot, Anne-Marie Gourgues ou Samuel Roy. Les trois amis qui sont dans la vingtaine ont parcouru le Canada afin de réaliser des rêves et relever des défis qui, espèrent-ils, en inspireront plusieurs.

Au cours des 13 épisodes de la nouveauté télé L’effet papillon, qui sera diffusée dès le 6 juin à 18 h 30, sur Unis TV, les jeunes aventuriers n’ont pas lésiné sur les efforts physiques et mentaux d’un bout à l’autre du pays.

Devant les caméras, ils ont voulu accomplir des exploits qui exigent force, agilité et endurance comme traverser le golfe du Saint-Laurent à la nage – de Percé à l’île Bonaventure – ou encore escalader un arbre géant pour s’installer à 180 pieds du sol.

Ils ont aussi concrètement amélioré des milieux de vie comme lorsqu’ils ont construit un module de jeu pour des enfants, en deux jours à peine, et qu’ils ont relevé leurs manches le temps de nettoyer une forêt.

Une mer d’émotions

Évidemment, avec un projet de cette envergure – qui comprenait pas moins de 39 défis – vient une grande dose d’émotions.

« Sam et moi, on se met beaucoup au défi. On est de vrais “crinqués”, tant dans le plein air qu’ailleurs, confie Arjuna Boucher-Pertuisot. Le premier qu’on a réalisé, c’était de plonger de plus de 15 mètres de hauteur. »

L’expérience d’une vie qu’a vécue le jeune homme a été marquée par toutes les activités auxquelles il a pris part avec ses amis, mais aussi par tous ces gens « super inspirants » qu’il a eu le privilège de rencontrer. Et c’est un message de confiance en soi et de persévérance que souhaite lancer Arjuna à quiconque voudra bien jeter un œil à cette nouvelle production.

« Dépasser ses limites ; c’est à ça que sert L’effet papillon. J’espère que le message que ça va envoyer à tout le monde c’est “ne te limite pas. Crois en tes rêves, fixe-toi des buts et des objectifs, et fonce”. Au pire, tu te planteras et tu recommenceras. »

En plus d’être proposée à la télé, la série sera offerte sur tv5unis.ca. Début de l’aventure : le 6 juin.