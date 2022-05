Les Blue Jays balayent les Angels

Les Blue Jays de Toronto ont complété le balayage de leur série de quatre parties contre les Angels en l’emportant 11 à 10 dimanche, à Los Angeles.

Il s’agit de la toute première fois que la troupe du gérant Charlie Montoyo remporte tous les affrontements de l’une de ses séries en 2022.

Dans le match du jour, les Jays tiraient de l’arrière par trois points après six manches. L’unique formation canadienne du baseball majeur a toutefois bénéficié de la générosité du lanceur Ryan Tepera pour niveler le pointage en haut de septième.

En effet, l’artilleur qui a porté les couleurs des Blue Jays de 2015 à 2019 a permis à ses rivaux d’inscrire deux de leurs trois points en donnant des buts sur balles. Les Angels ont toutefois repris les devants dès leur tour au bâton suivant, grâce à une longue balle de Max Stassi.

Les Jays n’avaient cependant pas dit leur dernier mot et ont repris le contrôle au huitième engagement. Bo Bichette a ramené tout le monde à la case départ avec un circuit en solo et Lourdes Gurriel fils a mis les siens en avant en poussant Alejandro Kirk au marbre avec un double.

Envoyé dans la mêlée pour la dernière manche, le lanceur David Phelps a enregistré le premier sauvetage de sa campagne. La victoire est allée au dossier d’Adam Cimber (6-2), alors que Jose Quijada (0-1) a encaissé le revers.

Par ailleurs, Vladimir Guerrero fils ne devait pas participer à cette rencontre en raison d’une douleur au poignet gauche. Montoyo l’a toutefois inséré dans sa formation à la place de Cavan Biggio en huitième. Il a obtenu une passe gratuite à sa seule présente à la plaque.

Grâce aux largesses

À St. Petersburg, les Rays de Tampa Bay ont profité des largesses des lanceurs des Yankees de New York pour l’emporter 4 à 2.

Wander Franco a notamment inscrit le point de la victoire lorsque Harold Ramirez a été le quatrième frappeur consécutif à obtenir un but sur balles. Le frappeur suivant, Mike Zunino, a été atteint d’un tir de Ron Marinaccio, de sorte que le club floridien a ajouté deux points au tableau sans frapper la moindre balle.

Luis Severino (3-1) avait concédé des circuits à Ji-Man Choi et Taylor Walls précédemment, subissant ainsi un premier revers cette saison. Il a donné quatre points, deux frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers. Shane McClanahan (5-2) a mérité la victoire.

Gleyber Torres et Aaron Judge ont cogné des circuits dans la défaite.