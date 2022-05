On a la mèche courte !

« Aucune violence verbale ou physique envers le personnel ne sera tolérée. » J’ai vu ce genre d’avertissement pour la première fois, il y a quelques années, aux urgences d’un hôpital. Quoi ? On irait jusqu’à taper sur le personnel ?

Ces mises en garde sont maintenant bien visibles dans les salles d’attente de plusieurs bureaux et établissements.

On nous prie également de ne pas péter les plombs

Comme sur ces messages enregistrés nous enjoignant de demeurer en ligne, car notre appel est important...

Avouons que la musique merdique et le message en boucle dans les oreilles, ça gruge les nerfs. Quand enfin on nous répond, pas étonnant qu’on soit allumé comme un rond de poêle !

À l’entrée d’une épicerie des Laurentides, un panneau nous conseille de surveiller notre langage.

Tiens donc, on s’en prend maintenant aux employés si on ne trouve plus sa marque de café préférée ou si certains produits sont devenus hors de prix ?

Vite, ça presse !

Nous souffrons d’un insatiable besoin de voir nos demandes comblées sur-le-champ.

Le moindre délai nous enrage. L’internet a intérêt à fonctionner à haute vitesse, pas de temps à perdre, tout doit s’obtenir en un seul clic.

Au milieu des travaux et des cônes orange : chauffeurs, piétons, cyclistes deviennent virtuoses de l’engueulade et du doigt d’honneur. Quand ça ne dégénère pas en coups et blessures.

Sur les réseaux sociaux, c’est le festival de l’insulte et de la menace à la moindre divergence d’opinions.

Il y a de quoi s’interroger sur notre rapport à l’autre comme ennemi potentiel.

Quand on glorifie l’efficacité et la rapidité en cultivant l’impatience comme une vertu, on crée inévitablement l’intolérance face au moindre manquement.

Le mois de mai s’achève... À ma porte, le lilas nain embaume, au jardin, les fleurs s’épanouiront à leur rythme même si je m’impatiente. La nature est un excellent professeur en matière de zénitude.