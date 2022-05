Pour que la chance soit au rendez-vous

Après s’être questionné pendant plusieurs années à savoir pourquoi certaines personnes sont chanceuses dans la vie en général, tandis que d’autres semblent être nées sous de moins bons auspices, l’auteur et professeur en psychologie Christophe Haag a tiré plusieurs conclusions que l’on retrouve dans son nouveau livre.

Photo courtoisie

La chance, c’est ce mot que l’on aimerait s’approprier. Que ce soit pour avoir la main chanceuse au jeu, être chanceux en affaires, en amour et se tenir loin des catastrophes, ou des problèmes de santé, voilà ce que l’on aimerait tous. Pourtant, on sait bien qu’il est peu probable d’être constamment chanceux. Néanmoins, si on pouvait trouver une façon d’attirer davantage de chance dans notre vie, nous serions évidemment tous partants.

« J’ai enquêté trois ans sur la question », révèle l’auteur Christophe Haag, qui ajoute que le hasard ne frappe jamais par hasard pas plus que la foudre apparemment.

Afin d’écrire son livre, l’auteur a rencontré plusieurs personnes qui ont eu plus de chance que d’autres en commençant par Annette, la seule survivante d’un écrasement d’avion commercial de la Vietnam Airlines qui a passé huit jours seule dans la jungle vietnamienne avant d’être rescapée. Elle avait les deux jambes brisées et un poumon perforé. « Cette femme a une force mentale incroyable », lance-t-il. Évidemment, cette tragédie l’a complètement transformée. Son conseil : ne pas jouer à la victime, même lorsqu’il y a peu d’espoir.

« Je suis allé explorer des univers extraordinaires afin de mieux comprendre notre quotidien qui peut sembler ordinaire », souligne l’auteur qui a aussi rencontré des gens à qui la vie n’a pas fait de cadeau.

Cesser la victimisation

Ainsi, cesser de jouer à la victime et se plaindre quand tout va mal, figure parmi les nombreux conseils que l’on retrouve dans son livre, car blâmer le destin, la vie ou les autres pour ses propres malheurs ne mène nulle part. La première chose à faire est de se responsabiliser et savoir se prendre en main.

Selon l’auteur, le mot échec ne devrait pas exister, même pour l’athlète qui en raison du stress ou de l’anxiété liés à une compétition a raté une occasion de gagner. Mais cela n’empêchera pas l’esprit d’un gagnant d’évoquer sa défaite comme une occasion de faire mieux la fois suivante.

En principe, la chance va et vient pour la plupart des gens et même pour ceux qui ont eu de la chance pendant de nombreuses années, l’auteur estime qu’elle peut nous quitter du jour au lendemain. Ainsi, il faut apprendre à l’entretenir. Tout est une question d’état d’esprit.

♦ Christophe Haag est enseignant-chercheur en psychologie sociale.

♦ Il est également l’auteur du livre, La contagion émotionnelle.