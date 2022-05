Pouvoirs en immigration : «une question de survie pour notre nation», signale Legault

DRUMMONDVILLE | Le premier ministre François Legault fait du rapatriement des pouvoirs fédéraux en immigration «une question de survie» pour la nation québécoise.

Lors de son discours de clôture du congrès de la Coalition avenir Québec, à Drummondville, M. Legault a rappelé qu’actuellement, la moitié des immigrants sont choisis par le gouvernement fédéral.

«Et parmi ceux-ci, il y en a la moitié qui ne parlent pas français», a-t-il souligné, en réclamant le rapatriement de ces pouvoirs à Québec.

Or, jusqu'à présent, Justin Trudeau a toujours refusé de donner suite aux demandes de François Legault, qui en avait aussi fait un engagement avant de prendre le pouvoir, il y a quatre ans.

La CAQ veut «un mandat fort»

«C’est pour ça que je demande, aux prochaines élections, un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral. C’est une question de survie pour notre nation», a déclaré le chef caquiste, qui domine dans les intentions de vote.

À quatre mois des élections, le chef de la CAQ, qui a retenu le slogan «plus que jamais», a donné en quelque sorte le coup d’envoi à sa campagne préélectorale. Il s’est entouré d’une centaine de candidats, dont la PDG nouvellement retraitée du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, 60 ans, qui sera candidate dans Prévost, comme l’a révélé notre Bureau parlementaire.

Devant ses militants, François Legault a mis les Québécois en garde contre les «idéologues» de gauche et de droite.

«D’un côté, il y a ceux qui pensent que l’argent pousse dans les arbres. Il y a ceux qui pensent qu’il faut toujours plus d’impôts, plus de taxes, plus de déficit plus de dette. Et puis de l’autre bord, il y a ceux pour qui les changements climatiques, ça ne compte pas», a lancé M. Legault.

Il faisait vraisemblablement référence à Québec solidaire et au Parti conservateur d’Éric Duhaime, sans toutefois les nommer. M. Legault n’a pas dit un seul mot au sujet du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, qui sont en mauvaise posture dans les sondages.

