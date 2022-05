PQ: la fierté déprimée

Le contraste ne pouvait être plus éloquent.

D’un côté, quelque 200 militants réunis dans un hôtel pour se convaincre de ne pas baisser les bras. De l’autre, plus de 1500 convertis venus célébrer leur domination dans un centre des congrès.

C’est l’histoire de cette fin de semaine. Les survivants du Parti Québécois face aux conquérants de la CAQ.

Au centre de ce duel pour conquérir le cœur des Québécois, l’aspiration d’une nation. Une fierté conquise face à une fierté déprimée. La preuve qu’en politique, tout est une question de perspective.

Survivre

À 8 % dans les intentions de vote, on comprend le chef du PQ d’être complètement découragé.

Il a tout fait en son pouvoir pour recentrer son parti au cœur des enjeux qui lui sont propres.

Sur la langue française, il a non seulement mené une bataille pertinente et fort efficace pour étendre la loi 101 aux cégeps, mais il a démontré noir sur blanc les limites de la loi 96.

Car il ne faut pas se leurrer, la charte caquiste de la langue française ne freinera en rien le recul du français au Québec, selon les démographes et les plus grands experts sur la question.

Or, Paul St-Pierre Plamondon a beau s’époumoner à le répéter, la loi 96 enrage les anglos et hérisse le Canada anglais. L’électorat n’en demande pas plus. Elle est là, la fierté de la CAQ, avoir tenu tête aux élites traditionnelles.

La même analyse tient pour l’immigration, la laïcité, l’environnement. Le PQ a l’impression de prêcher dans le désert face à un François Legault qui maîtrise l’art du juste milieu rassurant.

Faut-il pour autant abandonner la partie ? Ce serait une erreur.

Espoir

La grande victoire de François Legault est certes d’avoir rallumé la flamme de la fierté nationale.

Mais qui joue avec le feu risque-t-il de s’y brûler ?

Car objectivement, les victoires nationalistes de la CAQ demeurent bien minces. Loi 101 pour les entreprises de juridiction fédérale, déclaration d’impôt unique, rapatriement de pouvoirs en immigration et en culture, à Ottawa la porte demeure verrouillée.

Et voilà qu’aucun parti fédéral n’a plus l’intention de lui laisser le champ libre sur le front identitaire. Tous (sauf le Bloc Québécois) ont maintenant l’intention de contester les lois 96 et 21 devant la Cour suprême.

Que fera François Legault lorsqu’il sera confronté au mur du refus canadien ? Ira-t-il au bout de l’idéal de fierté qu’il dit porter aujourd’hui ? Ou sera-t-il résigné ? Que choisira-t-il ? Le Canada ou la souveraineté du Québec ?

Si on pose la question aujourd’hui, c’est parce que le Parti Québécois persévère à rappeler les limites du grand écart nationaliste de la coalition politique de François Legault.

Au lieu de le plaider comme un professeur qui donne un cours de droit constitutionnel, Paul St-Pierre Plamondon devrait le célébrer avec fierté et enthousiasme.

Car si le chef du PQ peine à y croire, il ne peut pas espérer que les électeurs y croient à leur tour.