Quand la sexualité devient la fin du monde

J’avais lu la lettre de cet homme au bord du désespoir parce qu’il ne parvenait plus à entrer en érection et je l’avais trouvée bien triste. Je me demandais pourquoi il misait toute sa vie sur le seul plan sexuel ? En lisant ce matin le commentaire de cette femme qui se dit très satisfaite sur ce plan, tout en partageant la vie d’un homme atteint du diabète, lequel fait face au même problème, ça me donne envie de vous écrire le fruit de mes réflexions.

Toutes les femmes stériles ou ménopausées deviennent-elles des demi-personnes pour autant ? Des personnes incomplètes ? Des personnes de moindre honneur ou de moindre vertu parce qu’elles équivalent à un mâle qui a perdu sa capacité d’entrer en érection ? Depuis quand l’être humain --devrait-il se --définir principalement et presque uniquement par sa fonction sexuelle ? Est-ce là que se situe sa valeur prédominante ?

Je suis une femme ménopausée, et pourtant je considère que je continue de participer à part entière, et dans toutes les sphères de ma vie, à la société dans laquelle j’évolue. Je pense, je réfléchis, je vote, j’aide autour de moi, j’aime et je suis aimée, tout en étant ménopausée. La valeur d’une personne, c’est un tout !

Femme entière et ménopausée

Je trouve l’équivalence que vous faites extrêmement intéressante, en ce qu’elle fait référence à des situations traumatisantes pour l’un et l’autre sexe. Des situations qui viennent bouleverser des croyances souvent débilitantes, et en grande partie fausses, mais qu’on a tendance à voir comme des vérités inébranlables encore de nos jours.

Trop d’hommes (et par ricochet les femmes qui les fréquentent) mettent l’accent sur leur capacité érectile pour exprimer leur virilité, alors qu’elle tient à beaucoup plus que ce seul aspect. La clé du bonheur ne réside-t-elle pas dans l’idée que si on s’efforce de faire au mieux avec ce que l’on possède, on se donne le maximum de chances d’être heureux, nonobstant les pertes qui peuvent nous affecter ?