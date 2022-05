Nouveau roman de Linwood Barclay: quand thriller rime avec ascenseur

Après avoir lu ce tout nouveau roman de l’écrivain canadien d’origine américaine Linwood Barclay, plus jamais on ne verra les ascenseurs du même œil !

Jusqu’à présent, les romans de Linwood Barclay se sont écoulés à près de sept millions d’exemplaires dans le monde. Et son petit dernier, Le vertige de la peur, risque lui aussi de faire boule de neige. Ou plutôt, de connaître une ascension fulgurante ! Car dès l’instant où on commence à lire ce thriller dans lequel plusieurs personnes vont mourir en prenant l’ascenseur, il est presque impossible d’en décoller les yeux.

« J’habite à Toronto et un jour, en écoutant la radio, j’ai appris qu’avec toutes les nouvelles tours d’habitation qui avaient été construites au bord de l’eau, il n’y avait plus assez de techniciens pour assurer l’entretien des ascenseurs, précise Linwood Barclay, qu’on a pu joindre chez lui au début du mois. C’est là que je me suis dit : “Qu’est-ce qui se passerait s’il y avait ce type qui tuait des gens en sabotant des ascenseurs ?” J’en ai parlé à mon agente et elle a trouvé l’idée si bonne qu’elle a affirmé que je devais me mettre immédiatement au travail ! »

« Personnellement, je n’ai pas peur des ascenseurs, poursuit Linwood Barclay. Mais quand j’ai commencé à écrire Le vertige de la peur, j’ai vite pris conscience que ce n’était pas le cas de tout le monde et qu’en fait, beaucoup de gens craignaient de prendre l’ascenseur, cette peur étant à l’intersection de plusieurs phobies : la peur de tomber, la peur des hauteurs, la peur des espaces confinés, la peur des endroits remplis de monde, etc. » Il faut le reconnaître, quel terrain de jeux incroyable pour un auteur de thrillers !

En chute libre

New York est la ville verticale par excellence. Après Hong Kong et Dubaï, c’est là qu’on peut compter le plus grand nombre de gratte-ciel. Et qui dit gratte-ciel, dit forcément ascenseurs. « Voilà pourquoi l’histoire ne pouvait se dérouler ailleurs qu’à New York », souligne au passage Linwood Barclay.

Alors direction la Grosse Pomme, où la tension ne tardera pas à grimper en flèche : une cabine d’ascenseur de la Lansing Tower, sur la Troisième Avenue, va s’écraser au sol et faire quatre victimes. Si ça s’arrêtait là, passe encore. Mais dès le lendemain, dans une tour résidentielle située sur York Avenue, une femme perdra la vie dans de terribles conditions après être restée coincée entre deux étages. Rebelote le jour suivant avec de nouvelles victimes, cette fois au Gormley Building de la Septième Avenue.

Il n’en faudra pas davantage pour mettre toute la ville sens dessus dessous et bientôt, le maire Richard Headley devra prendre une grave décision. Qu’on ne révélera évidemment pas ici. Cela étant, une chose est sûre : quelque part dans cette vaste cité qui ne dort jamais, il y a un individu mal intentionné qui prend un malin plaisir à jouer avec les ascenseurs et à appuyer sur tous les boutons de la peur !

Remonter la pente

Pour faire la lumière sur cette affaire fort peu ordinaire, Linwood Barclay a créé deux personnages qui vont vivre bien des hauts et des bas. Barbara Matheson, journaliste au Manhattan Today, aura en effet la très mauvaise surprise de connaître personnellement l’une des victimes. Ce qui lui donnera une excellente raison de vouloir en savoir plus sur celui qui a osé s’en prendre à son ancienne stagiaire.

Quant à Jerry Bourque, le flic officiellement affecté à cette enquête par le New York Police Department, on peut dire qu’il en aura plein les bras : en plus de cette histoire d’ascenseurs, il devra retrouver l’assassin d’un homme dont tous les doigts ont été coupés et le visage réduit en bouillie. Pour établir son identité, bonjour ! Mais s’il n’y avait que ça... Depuis quelque temps, Jerry semble avoir de plus en plus de mal à gérer ses crises d’asthme qui pourraient être liées à un événement traumatique de son passé...

« Très tôt, j’ai eu en tête cette image de lui où on le voit échapper son inhalateur alors qu’il est à bout de souffle, explique Linwood Barclay. C’est une scène que j’avais vraiment envie d’écrire et qui me vient probablement du film Vertigo d’Hitchcock quand, vers la fin, James Stewart combat son vertige pour grimper au sommet d’un clocher. »

« Chaque fois que j’écris un nouveau roman, j’espère toujours que ce sera le meilleur, s’exclame-t-il en terminant. Je souhaite donner aux lecteurs ce qu’ils attendent d’un de mes livres, mais sans jamais tomber dans le même genre d’histoire. »

Alors ? Prêt à monter dans l’ascenseur avec lui ?