Te souviens-tu?

Mardi dernier, j’étais assis au pied de son lit et même s’il ne pesait plus 100 livres aux soins palliatifs, Bijou était encore grincheux. Pierre Rinfret était résigné, il savait qu’il était rendu à la mort. Il avait toute sa tête et il était choqué de ne plus pouvoir vivre, de ne plus s’amuser avec Camille, sa fille, l’amour de sa vie.

Il était frustré de ne plus être au micro de la radio de 91,9. Il avait l’impression d’avoir été trompé par un cancer du poumon alors qu’il n’avait pas touché à une cigarette depuis plus de 15 ans.

Des défauts énormes, des qualités encore plus grosses, Pierre Rinfret était tout un numéro, un phénomène, mais aussi un homme très intelligent, talentueux, séducteur, bon vivant et rajoutez-en.

Nous avons toujours été amis, nous avons été complices au hockey de TVA, à la radio de CKAC, j’ai été son boss à CJMS.

Mardi, il pleurait, il riait et, tout à coup, il partait dans la lune. « Te rappelles-tu quand on marchait la nuit dans les rues de Vancouver ? Quand on allait gager au Jai Alai à Hartford ? Dans le quartier italien à New York ? La nuit du jour de l’An à Calgary ? » Rire aux larmes ou « s’ostiner » pendant des heures, la vie avec Bijou était un feu roulant.

LES EXPOS

Quand j’étais directeur des sports à CJMS, nous nous sentions défavorisés parce que notre grande rivale, CKAC, avait les droits de diffusion des Expos. Or, j’ai réussi à obtenir une importante commandite (O’Keefe) nous permettant d’envoyer un journaliste à plein temps avec notre club de baseball. J’ai choisi Pierre Rinfret et je ne l’ai jamais regretté. Au contraire, c’est comme si j’avais cogné un grand chelem.

J’avais dit à Pierre : « Eux autres [CKAC] y décrivent, nous autres, on va couvrir. » Pierre, confiant comme dix, m’avait dit : « R’garde-moi ben aller. »

Bijou sortait de la nouvelle à profusion et quotidiennement. Il est devenu chum avec les Pete Rose, Steve Rogers, Gary Carter, Woody Fryman et autres. Il les amenait à la station. Sept jours par semaine, il ne comptait pas les heures. Il était devenu braqué.

Une machine, Bijou. Au golf, il parlait en « puttant ». S’il jouait aux cartes ou même au casino, il comptait les cartes dans sa tête. Une mémoire phénoménale et un séducteur, un enchanteur. Il ne s’appelle pas Bijou par hasard. C’en était un, je vous le dis.

Salut, Monsieur Rinfret.

De l’enclave