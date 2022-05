Télé nostalgie: la fascination de Gabriel Sabourin

De son propre aveu, Gabriel Sabourin regardait « beaucoup, beaucoup trop » la télévision lorsqu’il était enfant. Mais il faut comprendre le comédien, car elle avait un véritable pouvoir d’attraction sur lui.

Gabriel, quelles émissions jeunesse vous ont marqué ?

Bobino, évidemment, parce qu’il était toujours là pour nous. La Ribouldingue, pour la folie, la liberté, et pour mon papa que j’aime [Marcel Sabourin, NDLR] qui y jouait le Professeur Mandibule. Fanfreluche, pour les histoires de Kim Yaroshevskaya. Aussi, Fifi Brindacier. C’était une série suédoise, je crois, très irrévérencieuse.

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

À mes 7 ou 8 ans, mes parents ont décidé de nous retirer la télé à moi et à mes frères et de la remiser dans la cave pour qu’on fasse autre chose de notre temps. Par contre, ils nous payaient le cinéma tant qu’on le voulait. On ne la sortait que pour les séries de hockey. C’étaient les grandes années de nos Glorieux, donc à chaque fois, c’était électrisant. Ça a fait de nous de grands partisans, et de grands amoureux du cinéma.

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez tout jeune ?

Beaucoup, beaucoup trop. C’est pourquoi mes parents ont décidé de nous la retirer. J’étais vraiment fasciné par la télé. Son absence (remisée à la cave) a forgé encore plus ma fascination pour ce médium. J’adore. De passer d’un univers à l’autre, de tomber par hasard sur un documentaire à propos d’un sujet qui m’est complètement inconnu, de découvrir. Ce que le web, je dois dire, ne réussit pas à faire.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencé ?

Je dirais Fifi Brindacier. Eh oui. Elle vivait seule dans une grande maison avec son cheval et son petit singe, avait une grande malle remplie de pièces d’or, laissée par son père pirate, et allait s’acheter des bonbons au magasin quand elle le voulait. Cette série suédoise à la facture très réaliste à la Bergman me fascinait.

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Je crois que la folie et la liberté d’une émission comme La Ribouldingue feraient du bien aux jeunes générations qui sont dans un univers beaucoup plus pédagogique que je l’ai été. Ce qui n’est pas mal en soi, mais c’est bon d’être fou parfois.

▶On pourra voir Gabriel Sabourin dans la suite de Cerebrum à compter du 16 juin sur ICI Tou.tv Extra. Il sera également de la distribution de la deuxième saison de la série Eaux turbulentes dont le tournage s’est amorcé au début de mai.