Une mère et sa fille accouchent du même homme à 16 mois d’intervalle

En un peu plus d’un an, Lauren Wall, une femme britannique habitant au sud-ouest de Londres, a eu un enfant avec son conjoint et l’a épousé, avant de voir celui-ci la quitter pour la mère Lauren, avec qui il a aussi eu un enfant, rapportent divers médias britanniques.

À l’âge de 18 ans, Lauren commence à fréquenter Paul. Elle tombe rapidement enceinte et accouche de leur fille en mars 2004.

Cinq mois plus tard, le 14 août 2004, Paul et Lauren se marient. La mère de Lauren, Julie, débourse 15 000 livres sterling (environ 24 000 dollars canadiens) pour les aider à payer le mariage. Reconnaissant, le couple emmène Julie durant leur lune de miel.

Peu de temps après leur retour, Lauren constate que son époux a changé d’attitude. Il devient notamment très protecteur de son téléphone.

Un jour, la sœur de Lauren utilise le téléphone de leur mère, sur lequel elle découvre des textos louches entre Paul et Julie. Elle en informe Lauren, qui confronte sa mère. Cette dernière nie quelconque relation avec son gendre.

Lauren questionne donc Paul, qui devient livide et refuse de laisser son épouse regarder son téléphone. Seulement huit semaines après leur mariage, Paul enlève son alliance et quitte Lauren, ainsi que leur fille âgée alors de sept mois.

Un peu plus tard, Lauren apprend que Paul a emménagé avec sa mère, Julie. Et neuf mois plus tard, en juillet 2005, Julie accouche d’un enfant dont le père n’est nul autre que Paul.

Lauren explique que son mari Paul et sa mère s’étaient toujours bien entendus. Elle ne trouvait pas cela étrange, croyant que la relation était purement amicale.

Incrédule lorsqu’elle a appris que son ex-époux l’avait quittée pour sa mère et avait eu un enfant avec elle l’été suivant, Lauren affirme que c’est l’une des pires choses qu’une mère puisse faire à sa fille. «Mon monde s’est effondré», clame Lauren.

Il marie sa mère, cinq ans plus tard

L’histoire ne s’arrête toutefois pas là. Cinq ans presque jour pour jour après son mariage avec Lauren, Paul épouse Julie le 15 août 2009.

Invitée par sa mère, Lauren finit par accepter d’assister à la cérémonie.

«C’était presque trop à supporter, mais je l’ai fait pour ma fille», explique-t-elle.

Lauren a aujourd’hui un nouveau conjoint, avec qui elle a eu un autre enfant.

La femme aujourd’hui âgée de 36 ans affirme néanmoins que cette histoire a nui à sa confiance pour le reste de ses jours.

«Ma mère et moi avons essayé d’avoir une relation normale. Mais nous ne serons jamais aussi proches que nous l’étions et je ne lui ferai plus jamais entièrement confiance», indique Lauren.