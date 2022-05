10 chalets à louer en Outaouais

Réservez vos vacances maintenant avant qu'il ne soit trop tard!

Vous planifiez vos vacances pour cet été? Réservez un chalet dans l’Outaouais! Cette destination est idéale pour la pêche, les feux de camp sur le bord du lac, la baignade, les sentiers pédestres et plus encore!

Voici 10 Airbnb qui donnent le goût de visiter L'Outaouais :

1. Le chalet le Huard

HOM mini chalets vous offre la possibilité de passer vos vacances dans un micro-chalet en Outaouais plus précisément à Val-des-Monts.

Ce chalet est entièrement équipé et en pleine nature avec spa privé et vu sur le lac et la forêt. Chaque unité dispose d’un accès au lac.

Jusqu’à 2 personnes / À partir de 352$

Réservez ici



2. Chalet avec jacuzzi près d'Ottawa

À seulement 32 minutes de route du centre-ville d'Ottawa, ce chalet moderne est une alternative parfaite pour séjourner dans une chambre d'hôtel compacte!

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 240$

Réservez ici

3. Chalet à Val-Des-Bois

Ce magnifique chalet 4 saisons au bord de l'eau comprend un spa privé, surplombant le grand terrain avec une vue imprenable sur la rivière La lièvre.

Jusqu’à 7 personnes / À partir de 225$

Réservez ici

4. Joy' s Chalet

Une propriété unique avec un jacuzzi pour 6 personnes, une vue magnifique, un lac, un magnifique chalet en bois et un grand terrain pour jouer. Situé à seulement 55 minutes du centre-ville d'Ottawa,

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 271$

Réservez ici

5. Chalet Le Soleil Royal

Ce chalet comprend un jacuzzi 6 places avec un accès à la rivière, un quai de 44 pieds, des canots et kayaks, et une petite plage.

Vous trouverez également un espace feu de camp avec bois fournis, BBQ avec propane, 4km de sentiers pédestres privés, grande terrasse et plus encore.

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 219$

Réservez ici

6. Chalet Petit Bonheur

Charmant chalet, boisé et stylisé. 4 saisons au bord du lac Vert avec plage et eaux limpides. Le lac est idéal pour la baignade et la pêche.

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 250$

Réservez ici

7. Chalet de la marina

Superbe chalet neuf de 2 chambres à coucher au bord du réservoir l’Escalier à Bowman. Le chalet directement sur le terrain de la marina privée.

De nombreux parcs de randonnée pédestre sont disponibles dans la région, dont le parc de la forêt Bowman qui est à moins de cinq minutes.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 188$

Réservez ici

8. Chalet Le St-Germain

Situé à 50 minutes de Gatineau, Le St-Germain est un charmant chalet, tranquille et accueillant de 2 chambres à coucher. Il borde le ruisseau Pelletier qui rejoint la rivière La Lièvre.

L’endroit parfait pour du kayak, pédalo, paddle board et pour profiter de grand air.

Jusqu’à 5 personnes / À partir de 201$

Réservez ici

9. Chalet Poisson Blanc

Le chalet Poisson Blanc est une magnifique retraite au bord d'un lac à une heure d'Ottawa, à Denholm QC, la distance parfaite pour se dépayser sans conduire des heures.

Jusqu’à 6 personnes / À partir de 421$

Réservez ici

10. Chalet au bord de l'eau

Magnifique chalet sur un magnifique lac près d'Ottawa et à environ 2,5 heures de Montréal. Toutes commodités. Électricité et eau. Grand quai pour amarrer votre bateau ou pour sauter. Canoë, canot à pagaie, 2 kayaks pour enfants, des tubes et des jouets aquatiques et de nombreux jeux de chalet. Plus de 40 kilomètres à parcourir! Nouvellement disponible à un prix d'introduction. Réservez vos vacances maintenant avant qu'il ne soit trop tard!

Jusqu’à 8 personnes / À partir de 214$

Réservez ici

