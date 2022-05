Agressions sexuelles: trois ans pour avoir abusé d’une victime déficiente

Un juge de Laval a tenu à dénoncer le fléau de l’exploitation sexuelle de victimes vulnérables en envoyant en détention pour trois ans un septuagénaire à la santé fragile qui a abusé d’une déficiente intellectuelle de 20 ans.

« L’accusé trouvait la victime cute, elle dégageait une pureté. Malgré que 52 ans les séparaient, il a délibérément choisi de lui enlever cette pureté afin d’assouvir ses instincts sexuels en faisant fi de l’incapacité de la victime à consentir à de tels actes », a dénoncé la semaine dernière le juge de la Cour du Québec Serge Cimon, au palais de justice de Laval.

À l’automne 2018, Jean-Guy Gagné, alors âgé de 72 ans, a exploité sexuellement la fille de sa chambreuse. C’est lui qui effectuait son transport lorsqu’elle visitait sa mère.

Au fil des rencontres, il a gagné la confiance de la femme de 20 ans, atteinte de déficience intellectuelle. Pendant deux mois, il lui a fait subir plusieurs fois des attouchements répétés et « non désirés ».

Aveuglement volontaire

« Il a profité de la vulnérabilité de la victime pour tenter de se satisfaire sexuellement », a déploré le magistrat.

Même si elle avait la capacité mentale d’un enfant âgé de 8 à 10 ans, l’accusé, lui, trouvait que sa déficience « n’avait pas l’air si grave » et qu’elle « ne paraissait pas si fêlée que ça ».

Le juge Cimon y a plutôt vu de « l’aveuglement volontaire ». L’accusé a d’ailleurs reconnu avoir tenté d’amadouer et manipuler la victime, notamment en lui achetant des bijoux.

Il en veut d’ailleurs à l’entourage de la victime, qui l’a encouragée à le dénoncer. Il a avoué qu’il aurait aimé « en faire plus » avec elle, « mais qu’il n’en avait pas eu la chance ».

Et même s’il reconnaît les gestes posés, il n’en assume toujours pas la gravité. Depuis son arrestation, l’homme de 75 ans n’a même pas montré un « balbutiement de réhabilitation ».

Dénoncer le fléau

« L’accusé tend à banaliser les gestes commis, disant qu’il croyait qu’elle appréciait ce qu’il lui faisait et qu’elle n’a jamais exprimé de refus, a noté le juge. À 75 ans, l’accusé ignore toujours qu’un non ou l’absence d’un non ne signifie pas un oui. »

L’accusé espérait bien éviter la prison en raison de son âge avancé et de sa santé précaire, qui l’oblige parfois à se déplacer en fauteuil roulant. Mais soucieux de dénoncer « le fléau » de l’exploitation sexuelle sur des personnes vulnérables, le juge Cimon l’a plutôt condamné à trois ans de prison.

Et si l’accusé assure que son risque de récidive est faible en raison de récents problèmes érectiles, le juge croit plutôt le contraire. Non seulement il semble avoir une libido encore importante, mais il tend toujours à objectiver sexuellement le corps des femmes.

CE QUE LE JUGE SERGE CIMON A DIT

« La vengeance n’a pas sa place dans la détermination d’une peine, mais elle doit tout de même refléter la répugnance que la société a pour les crimes à caractère sexuel. »

« L’accusé exprime des regrets, toutefois, ils reposent davantage sur les conséquences négatives qu’il subit, soit [l’]impact judiciaire et [la] perte [de l’]estime de ses proches. Clairement, il n’a pas de regrets sincères et réels pour les gestes commis. »

« Il a toujours été un homme à femmes, qui accordait beaucoup d’importance à la sexualité. Dans les dernières années, il dit avoir eu un grand vide, vide que malheureusement [la victime] a eu le malheur de combler, malgré elle. »

« L’accusé a choisi délibérément de passer outre l’incapacité intellectuelle de consentir de la victime et n’a pris aucune mesure particulière pour s’assurer d’un consentement valable. »

– Avec Michaël Nguyen