Allégations d’inconduites graves: Lafrenière nie avoir quelque chose à se reprocher

L’ex-patron de l’UPAC Robert Lafrenière, visé par des allégations d’inconduites graves à l’effet qu’il aurait orchestré des fuites d’informations dans sa propre organisation, nie avoir quelque chose à se reprocher.

Dans des entrevues médiatiques diffusées lundi, Robert Lafrenière a déploré qu’on attaquait sa réputation «avec une théorie» .

«Une théorie qui mentionne que j'orchestrais les fuites pour mon avancement, pour mon renouvellement et pour avoir mon corps de police. [...] C’est complètement faux. Je [n’avais] pas besoin de faire des choses comme ça pour être renouvelé.», a-t-il déclaré à Radio-Canada.

M. Lafrenière n’a pas retourné les appels du Journal pour l’inviter à donner sa version des faits.

Dans un décision du juge André Perreault rendue publique hier, on apprend que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) croit que Lafrenière aurait lancé une enquête «bidon», le Projet A, qui a entraîné le système judiciaire sur de «fausses pistes» (voire en pages 4-5).

Sa famille souffre

Mais l’ex-commissaire à la lutte contre la corruption a soutenu au contraire en entrevue à Radio-Canada que le Projet A, officiellement lancé à l’été 2017 pour trouver les auteurs des fuites médiatiques, était «une enquête structurée et qui cheminait».

Robert Lafrenière a également affirmé lors de cette entrevue qu’il n’avait jamais eu l’occasion de présenter sa version des faits à l’équipe du BEI.

Et à propos de sa démission de l’UPAC annoncée le 1er octobre 2018, jour de l’élection générale, il soutient qu’il s’agissait d’une «coïncidence».

Au quotidien La Presse, M. Lafrenière a déploré que sa famille et ses amis souffrent désormais à cause de l’enquête du BEI qui le vise.

«J’avais une réputation nickel, et maintenant, parce que j’ai fait mon travail, on me pointe du doigt», a-t-il affirmé.

L’enquête se poursuit

Quant à elle, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a laissé savoir qu’elle n’émettrait pas de commentaire, «comme le BEI enquête encore sur les fuites à l'UPAC».

Son cabinet a rappelé que la ministre avait «procédé à plusieurs changements pour moderniser l'UPAC et ses façons de faire», et a soutenu que «l’UPAC et le BEI ont les ressources nécessaires pour mener à bien leur mission.»

Rappelons qu’aucune accusation n’a été déposée à ce jour en lien avec l’enquête Serment du BEI, pour laquelle plus de 90 témoins avaient été rencontrés en date du printemps 2020.