Biden va «continuer à pousser» pour une régulation des armes à feu

Joe Biden a promis lundi de «continuer à pousser» pour la mise en place d'une régulation plus stricte des armes à feu, demande qui se fait de plus en plus forte dans le pays, encore bouleversé par la tuerie d'Uvalde la semaine dernière.

Le président américain, qui s'est rendu hier dans la ville texane et a passé plusieurs heures avec des familles de victimes, a déclaré que «la douleur était palpable».

AFP

Mardi, 19 enfants - âgés d'entre 9 et 11 ans - et deux enseignantes sont morts à l'école primaire Robb sous les balles d'un adolescent, replongeant l'Amérique dans le cauchemar récurrent des fusillades en milieu scolaire.

«J'ai toujours eu la volonté» d'agir sur les armes, a-t-il affirmé à des journalistes, assurant qu'il «continuerait à pousser».

«Cela n'a pas de sens de pouvoir acheter quelque chose qui peut tirer jusqu'à 300 balles», a-t-il ajouté.

Des négociations ont lieu entre élus démocrates et républicains pour essayer de trouver un compromis sur cette question épineuse, sur laquelle Joe Biden n'a pour l'instant pas réussi à légiférer.

Le président démocrate a précisé lundi qu'il ne participait pas lui-même à ces discussions.

Mais «je crois que les choses sont devenues tellement graves que cela rend tout le monde plus rationnel sur ce sujet», a-t-il espéré.

Les États-Unis ont encore connu plusieurs fusillades durant le week-end, qui ont fait quatre morts et des dizaines de blessés, selon un comptage du site Gun Violence Archive.

Il s'agissait d'un long week-end - lundi étant férié pour célébrer «Memorial Day» -, ce qui entraîne généralement un nombre plus important de ce type de violences, surtout pendant les mois chauds de l'année.

Six adolescents ont ainsi été blessés samedi soir à Chattanooga, dans le Tennessee, «lors de ce qui semble être une altercation avec d'autres jeunes», a tweeté le maire de la ville, Tim Kelly.

Une autre fusillade a fait dimanche un mort et 7 blessés, parmi lesquels un enfant, lors d'un festival à Taft, dans l'Oklahoma, ont annoncé les autorités de l'État.

Au Texas, Uvalde, encore traumatisée par l'attaque dans son école, se préparait à enterrer les 21 victimes.

Les funérailles débuteront mardi, et s'étendront jusqu'à la mi-juin.

L'une des premières cérémonies sera celle d'Amerie Jo Garza, une fillette qui venait de fêter son dixième anniversaire quand elle a été tuée.