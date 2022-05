Cinq ans de plus pour agresseur sexuel récidiviste

Déjà condamné à 23 mois de prison pour l’agression sexuelle de trois clientes, l’ex-massothérapeute Nadim Haj Hattab a reçu une nouvelle peine de cinq ans pour l’agression sexuelle de son ex-conjointe.

• À lire aussi: Nouvelles accusations pour un ex-massothérapeute

Nadim Hajhattab avait fait parler de lui en 2017 lors de son procès pour agressions sexuelles sur trois clientes d’une clinique de massothérapie de la rue Maguire quand il s’en était pris physiquement à un journaliste de TVA. Condamné à une peine de 23 mois pour les agressions sexuelles, l’accusé avait de nouveau été arrêté quelques mois après sa sortie de prison lorsque sa conjointe de l’époque a déposé à son tour une plainte pour agression sexuelle.

L’homme incarcéré depuis 2019 a été reconnu coupable de plusieurs agressions sexuelles complètes en plus d’entrave à la justice pour avoir tenté de convaincre sa victime de retirer ses plaintes. Le juge Frank D’Amours a condamné l’accusé de 47 ans à une peine de 5 ans et demi de prison pour l’ensemble des accusations, mais comme l’accusé a déjà purgé l’équivalent de 4 ans et 11 mois de détention, il ne lui reste que 7 mois à purger avant de recouvrer sa liberté.