Comment aider mon ado TDAH

Mon fils de 15 ans a reçu un diagnostic de TDAH quelques mois avant la pandémie. Pas besoin de vous dire que les nombreuses semaines « d’école à la maison » ont été pénibles pour nous deux. Il a même fallu que je l’astreigne à prendre la médication qu’il ne prenait auparavant que pendant les heures de classe. Son père, dont je suis séparée, ne le gardant avec lui que deux fins de semaine par mois, a trouvé ça moins difficile que moi, parce qu’il est capable de plus d’autorité avec lui.

Depuis que l’école a repris un rythme normal, je ressens un soulagement, mais mon fils, lui, se réadapte difficilement à la vie avec ses camarades, après une aussi longue période à n’avoir pas socialisé. On dirait qu’il a tellement peur du rejet qu’il préfère rester dans son coin que d’aller vers les autres. Je le trouve plus taciturne qu’avant et je ne sais plus trop quoi faire pour lui faire lever le nez de son cellulaire, qui semble être devenu son unique allié.

Maman

Il serait important de revoir son médecin pour faire ajuster sa médication. Il faut surtout lui imposer d’autres activités que son cellulaire, comme des sorties obligatoires à l’extérieur, et une période de lecture avant d’aller dormir. Communiquez avec les Associations PANDA (450 678-8434), qui sont une excellente ressource d’aide pour des parents comme vous.