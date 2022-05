Des cas d’hépatite A liés à des fraises

Plusieurs cas d’hépatite A liés à la consommation de fraises ont été rapportés aux États-Unis, et ces fraises pourraient aussi avoir été vendues au Canada.

La Food and Drug administration (FDA), aux États-Unis, a indiqué dans un communiqué qu’elle enquêtait, en collaboration avec la CDC, l’Agence de la santé publique du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments, sur des éclosions d’hépatite A au Canada et aux États-Unis.

Ces infections pourraient être liées à des fraises biologiques de marque FreshKampo et HEB qui auraient pu être achetées entre le 5 mars 2022 et le 25 avril 2022.

Bien que ces produits ne soient plus propres à la consommation, la FDA invite ceux qui auraient pu congeler ces fraises pour les consommer plus tard à ne pas les manger.

Selon les enquêtes menées, les personnes atteintes d’hépatite A en Californie, au Minnesota et au Canada auraient acheté des fraises bio des marques FreshKampo ou HEB avant de tomber malades.

Les symptômes sont tous survenus entre le 28 mars et le 30 avril 2022, indique la FDA.