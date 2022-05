[EN DIRECT] 96e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

La guerre se poursuit en Ukraine alors que les forces russes prennent de plus en plus de terrain et progressent vers le centre de Severodonetsk.

Voici les derniers développements, minute par minute

5h07 | Les Russes désormais privés de Netflix

La plateforme américaine Netflix est désormais inaccessible en Russie, a indiqué lundi à l'AFP le géant californien du streaming, dernière société occidentale en date à finaliser son retrait du pays à cause de l'offensive russe en Ukraine.

4h58 | Une voiture piégée explose à Melitopol, les autorités prorusses accusent Kyïv

Une voiture piégée a explosé lundi matin à Melitopol, faisant deux blessés, a indiqué l'administration prorusse de cette ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes, qui accuse KyÏv d'être derrière cet «attentat».

4h09 | Les gagnants d'Eurovision revendent leur trophée et versent 900 000 dollars à l'armée ukrainienne

Le groupe de musique ukrainien Kalush Orchestra, vainqueur de la dernière édition du concours de chanson Eurovision, a mis aux enchères son trophée et remporté 900 000 dollars, qu'il a versé à une fondation aidant les forces armées ukrainiennes.

2h42 | Les Russes avancent vers le centre de Severodonetsk, situation «très difficile»

Les forces russes ont progressé vers le centre de Severodonetsk, ville dans l'est de l'Ukraine, pilonnée depuis des semaines et où se déroulent désormais des combats de rue, a annoncé lundi le gouverneur de la région.

2h34 | Visite à Boutcha de la nouvelle ministre française des Affaires étrangères

La nouvelle ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, en visite en Ukraine, s'est rendue lundi à Boutcha, dans la banlieue de Kyïv, où ont eu lieu des massacres de civils dont les troupes russes sont accusées par les autorités ukrainiennes.

Les réfugiés ukrainiens du premier vol nolisé à atterrir au Québec ont versé quelques larmes et poussé un soupir de soulagement en posant le pied dans leur nouveau pays d’adoption.