[EN IMAGES] Tapis rouge pour le film «Babysitter»

La comédie Babysitter, second long métrage de l’actrice et réalisatrice Monia Chokri, a été présentée en première montréalaise lundi soir, au Théâtre Outremont, en présence des vedettes du film (dont les acteurs Patrick Hivon et Steve Laplante) et de plusieurs autres personnalités du milieu du cinéma québécois.

Adapté de la pièce du même titre de Catherine Léger, Babysitter raconte l’histoire d’un nouveau père de famille qui entreprend l’écriture d’un livre d’excuses adressé aux femmes après avoir fait un blague sexiste devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le film prend l’affiche partout au Québec ce vendredi.