Il usurpe une identité pour mentir aux médias

Usurper l’identité d’un homme d’affaires pour faire croire aux médias qu’une entreprise bafoue allègrement les règles de la Santé publique peut coûter cher, a appris à ses dépens un résident de Québec qui devra débourser 45 000 $.

« J’ai volontairement fait croire au journaliste que j’étais Steve Maillette lors de notre entretien téléphonique », reconnaît Jean-François Bessette dans une récente entente hors cour.

L’affaire remonte à l’été 2021, quand des jeunes avaient mis en ligne des vidéos les montrant faire la fête en grand nombre dans Lanaudière.

« On veut que [le prochain party] soit encore plus grand. On mise sur 1000 personnes minimum. On veut que ça déborde », affirmait une jeune de 18 ans en référence à une fête malgré les restrictions imposées à l’époque par la Santé publique.

Les séquences vidéo semblaient avoir été tournées avant la pandémie, sur un site événementiel de 45 Degrés Nord, appartenant à Steve Maillette.

Quand Le Journal avait contacté l’entreprise pour vérifier l’information, un homme se présentant faussement comme le propriétaire avait comparé les autorités sanitaires à la mafia, tout en affirmant n’avoir aucun problème à bafouer les règles en vigueur.

Fausse identité

Or, la personne au bout du fil avait menti sur son identité. Il s’agissait plutôt de Jean-François Bessette, propriétaire de Distributions Cool Dad et ancien partenaire d’affaire de M. Maillette.

« L’ensemble des propos ayant été rapportés dans l’article n’ont jamais été prononcés par M. Maillette, reconnaît le menteur. Ils l’ont été par moi. Je peux confirmer que M. Maillette et 45 Degrés Nord ont toujours été en communication avec la Santé publique pour l’organisation d’événements. Ces derniers ont à cœur le respect des mesures sanitaires. »

À la suite de cette usurpation d’identité, M. Maillette dit avoir subi une campagne de salissage, des menaces et de multiples propos dénigrants. Si bien que pour rétablir sa réputation, il a intenté une poursuite civile contre son ex-partenaire d’affaires.

L’affaire s’est toutefois réglée hors cour il y a une dizaine de jours. En plus des 45 000 $, M. Bessette a accepté de publier une lettre d’excuse dans différents médias, en plus de faire plusieurs concessions en lien avec son entreprise.