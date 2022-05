La croisée des chemins

Il n’y a pas encore de déchirement au sein du caucus caquiste, mais puisque François Legault veut expliquer aux Québécois pourquoi les pouvoirs en immigration sont cruciaux pour la nation, et que le fédéral refusera probablement de céder, un moment de vérité apparaît à l’horizon.

À 46 % dans les intentions de vote, les élus caquistes sont encore « sur un nuage ».

Mais en faisant une priorité d’une revendication forte face à Ottawa, certains savent que leur coalition de fédéralistes et de souverainistes pourrait un jour éclater.

Même si François Legault refuse de l’envisager, une succession de « non » sur les pouvoirs en immigration et les transferts en santé, la menace d’intervention fédérale contre les lois sur la laïcité et la langue, pourraient finalement redonner le goût aux Québécois d’envisager le chemin de l’indépendance.

Stratégie dangereuse

Selon nos informations, en caucus, un élu a qualifié de « dangereuse » la stratégie caquiste de réclamer les pouvoirs en immigration, qu’Ottawa refusera de céder.

À micro fermé, un député rencontré en marge du congrès a reconnu que s’il fallait éventuellement faire un choix quant à une posture indépendantiste, « ce serait la fin de la CAQ ».

Un autre croit qu’en continuant d’accroître la richesse du Québec, en écartant donc la crainte de perdre les milliards de péréquation fédérale, des élus caquistes actuellement identifiés comme fédéralistes ne « seraient plus si fermés que ça » à l’idée d’une pleine autonomie.

Appartenance au Canada

Il faut quand même réaliser que certains députés de la Coalition ornent leur bureau de l’unifolié.

Questionné à Drummondville, un de ceux pour qui l’appartenance au Canada n’est pas négociable disait miser sur le retour au pouvoir d’un parti conservateur fédéral plus ouvert à accorder des moyens au Québec.

Quelques minutes plus tôt, dans un discours qui aurait pu être prononcé par un chef péquiste, le ministre André Lamontagne avait asséné : « On n’acceptera jamais un non d’Ottawa »...