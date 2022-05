PARIS | Mardi sera disputée la rencontre la plus attendue de cette quinzaine, celle espérée par plusieurs dès le dévoilement du tableau. La finale avant la finale, la 59e et peut-être ultime confrontation entre le Serbe Novak Djokovic et l’Espagnol Rafael Nadal.

Ultime, car Nadal, 13 fois couronné à Roland-Garros, ne sait pas combien de temps son pied blessé tiendra encore le coup. Il y a deux semaines, l’homme aux 21 trophées du Grand Chelem ignorait même s’il pourrait jouer.

Depuis un moment, l’Espagnol envisage chaque match comme s’il pouvait être le dernier. Y compris ici, dans son carré de sable.

C’est ce qu’il a dit dimanche, peu après que le Québécois Félix Auger-Aliassime l’eut poussé dans ses derniers retranchements, le forçant à remporter sa troisième rencontre en cinq manches à Paris, en 108 occasions.

« Voilà où j’en suis aujourd’hui, a admis “Rafa”. Je suis passé par des moments difficiles, avec mon pied. Je ne sais pas ce qu’il peut arriver avec ma carrière dans un avenir proche. C’est pour ça que j’essaie d’en profiter au maximum et que je me bats. »

Le « Rafa » du soir

Ce quart de finale aura lieu en soirée heure de France, sur le Philippe-Chatrier (vers 14 h 45, heure du Québec).

Au grand désarroi de celui qui y a gagné le plus souvent dans l’histoire.

« Je n’aime pas jouer sur terre battue la nuit, a affirmé Nadal plus tôt cette semaine. Il y a l’humidité, qui est plus élevée. La balle est plus lente et les conditions peuvent être très lourdes quand il fait froid. »

« Djoko », seul joueur à avoir battu « l’ogre de l’ocre » deux fois à Roland-Garros, préfère pour sa part les conditions en soirée.

« Ce que je peux dire à ce sujet, c’est que “Rafa” et moi ferons des demandes différentes », a déclaré sourire en coin le numéro 1 mondial il y a quelques jours à la chaîne France 2.

Le débat des réseaux

Le Serbe a donc remporté la première bagarre de ce match, celle de l’horaire. Et Amazon Prime, qui depuis l’an passé paie 20 millions $ par année notamment pour diffuser en exclusivité en France les affrontements en soirée, aussi.

Car à Paris, le débat faisait rage. Fallait-il que cette grande affiche soit présentée par le diffuseur privé, auquel les partisans doivent s’abonner, ou par la chaîne publique France Télévisions ?

Nouvelle directrice du tournoi, l’ancienne joueuse française Amélie Mauresmo a tranché lundi. Ce sera sur Prime, mais ce sera gratuit.

La grandeur du débat en France montre l’importance de cette rencontre, que tous auraient préférée dimanche, en finale.

Mais le tirage en a décidé autrement. Comme l’an dernier, quand Djokovic a battu Nadal en demi-finale, avant de remporter son deuxième titre à Paris. C’était avant mardi la dernière confrontation entre les deux légendes.

« Ce sera vraiment un gros défi à relever pour moi, croit l’Espagnol. Il a gagné ses neuf derniers matchs. Il est plein de confiance. Je sais ce qu’il en est de mon côté [avec ma blessure]. J’accepte ma situation et je vais me battre, c’est tout. »

DUEL DE TITANS

Novak Djokovic

Serbe | 1re tête de série | 35 ans

Fiche en carrière : 1005-203

Titres en carrière : 87

Titres en Grand Chelem : 20

Titres à Roland-Garros : 2

Fiche en carrière à Roland-Garros : 84-15

Bourses en carrière : 156 M$

Rafael Nadal

Espagne | 5e tête de série | 35 ans

Fiche en carrière : 1055-212

Titres en carrière : 91

Titres en Grand Chelem : 21

Titres à Roland-Garros : 13

Fiche en carrière à Roland-Garros : 105-3

Bourses en carrière : 128 M$

59e rencontre entre les deux joueurs (un record)

Djokovic mène avec 30 victoires contre 28 défaites

À Roland-Garros :

Nadal mène avec 7 victoires contre 2 défaites

Djokovic est le seul joueur à avoir battu Nadal deux fois à Paris

Sur terre battue :

Nadal mène avec 19 victoires contre 8 défaites

Source : ATP