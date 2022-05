La pénurie de main-d’œuvre doit être une priorité pour le prochain gouvernement, estime la FCCQ

La pénurie de main-d’œuvre doit être une priorité pour le nouveau gouvernement provincial, estime la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) qui publie 22 recommandations en vue de la campagne électorale.

Avec sa plateforme électorale dévoilée lundi, la FCCQ dit vouloir partager «les attentes de la communauté d'affaires à venir».

«Notre plateforme regroupe les principales attentes nationales exprimées par notre réseau dans les 17 régions du Québec (...). Nous proposons des mesures concrètes que les partis politiques peuvent reprendre à l'intérieur de leur plateforme et ultimement, durant le prochain mandat gouvernemental», a expliqué Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, les mesures pour contrer la pénurie de main-d’œuvre doivent être la priorité des partis politiques. Elle estime que la capacité d’accueil doit être augmentée «afin de rejoindre le niveau des besoins de main-d’œuvre provenant de l'immigration». Elle estime que le Québec peut faire «beaucoup mieux» pour réduire les délais de traitement des candidats à l'immigration économique.

«C'est que notre capacité d'intégration des nouveaux arrivants constitue un enjeu important auquel le gouvernement devra traiter en priorité dans le prochain mandat. Sur le terrain, trop de lacunes sont observées actuellement en francisation, dans la reconnaissance des compétences, dans la régionalisation entre autres, ce qui nuit grandement à l'intégration?», a estimé M. Milliard.

La FCCQ souhaite également que les partis politiques s’attaquent aux besoins en logements locatifs, en services de garde éducatifs et en transport aérien régional.

La plateforme de 22 recommandations aborde également des mesures pour accélérer les investissements des entreprises dans leur transition technologique et en innovation dans toutes les régions du Québec, notamment dans le secteur manufacturier.

La Fédération s'attend aussi du prochain gouvernement qu'il fasse adopter un projet de loi encadrant l'utilisation des données de santé au Québec, dans l'esprit de l'actuel projet de loi 19. «Un coup de pouce à l'innovation et à la qualité des contrats publics au Québec passe également par une révision des critères d'octroi pour ne plus simplement choisir le soumissionnaire sur la base du plus bas prix conforme?», a ajouté Charles Milliard.