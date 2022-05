Laval: illumi en mode estival

Contrairement aux années passées, illumi n’éteindra pas ses lumières cet été.

Pour la première fois depuis son inauguration à Laval, illumi présentera au public ses installations lumineuses, et quelques nouveautés festives, une bonne partie de la saison chaude.

Pour l’occasion, le parcours sera légèrement modifié et bénéficiera de l’ajout d’espaces-terrasses qui «devraient faire une différence assez importante dans le parcours», a souligné lundi Normand Latourelle, président fondateur et directeur artistique de Cavalia et d'illumi.

Un premier espace-terrasse sera ajouté autour et sous le grand «sapin», où un espace-bar est d’ailleurs déjà installé depuis quelque temps. De nombreux «arbres» géométriques lumineux seront également ajoutés à proximité. Un deuxième espace-terrasse sera quant à lui installé sur la portion la plus surélevée du site, ce que l’idéateur d’illumi appelle gentiment le «mont Laval».

D’une élévation de 20 mètres, cette section pourra accueillir 400 personnes et offrira une vue imprenable sur l’ensemble des installations lumineuses bordées par l’autoroute 15. Des projections tout en lumières et en musique seront d’ailleurs présentées aux usagers de l’observatoire chaque demi-heure. À cet effet, le tableau de l’océan, un espace où il y a des centaines de milliers de pixels, va devenir le théâtre d’un feu d’artifice de lumières, a expliqué M. Latourelle à l’Agence QMI.

Cette portion du terrain n’est pas ouverte au public l’hiver en raison des conditions météo plus arides. «L’été ça va être extraordinaire, les 400 personnes vont pouvoir assister à une chorégraphie musicale et lumineuse. L’ensemble du site va s’allumer et s’éteindre sur la programmation musicale», a précisé l’idéateur d’illumi.

Le troisième espace, appelé «Le bal des ballons», sera ni plus ni moins qu’une piscine de balles géantes agrémentées d’illuminations musicales. Des dizaines de milliers de ballons de plage seront soufflés et entassés dans une tente, pour que petits et grands puissent s’y amuser, a fait savoir Normand Latourelle.

Vraiment la prolongation de cette troisième saison aura des allures de fête et de légèreté, a-t-il rappelé. En plus des nouveaux aménagements, tout le site sera ouvert au public, incluant le parcours automobile qui restera accessible. Les prix des billets seront par ailleurs revus à la baisse cet été.

«Je tenais à faire des prix vacances pour tout le monde. [...] Pour essayer de rejoindre davantage les étudiants et de faire en sorte que ça ne coûtera pas plus cher d'aller à illumi que d’aller au cinéma. C’était important pour moi de rendre illumi accessible au plus grand nombre possible», a fait valoir le directeur artistique.

Pour l’inauguration de la troisième saison, en novembre dernier, 80 % des tableaux avaient été changés par rapport à l'édition précédente. Avec la prolongation estivale, c’est maintenant l’entièreté des tableaux qui diffèrent de la première édition présentée en 2020.

Cette prolongation estivale sera présentée à Laval du 22 juin au 6 août.

Cet automne, à compter du 28 septembre, illumi, qui entend développer de nouveaux marchés dans les prochaines années, va s’installer à Mississauga, en banlieue de Toronto, avec des installations lumineuses qui ont déjà été présentées à Laval.

Pour plus de détails www.illumi.com.