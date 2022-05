Le nouveau PDG du parc industriel de Bécancour entre en fonction

Le nouveau PDG de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, Donald Olivier, s’est montré fébrile au moment d'entreprendre son mandat. Sans doute a-t-il conscience que la relance économique post-pandémique passera, en partie du moins, par Bécancour.

Au moins cinq entreprises liées à la filière batterie doivent s'implanter dans le parc industriel de Bécancour avec, à la carte, des milliards de dollars en investissement et jusqu'à 4000 emplois.

«C'est sûr que ce qui m'allumait beaucoup, c'est que tu as un des plus beaux projets au Québec qui est dans ta cour. Si la relance économique passe par plusieurs dossiers, celui-là en est un majeur», a observé d'entrée de jeu Donald Olivier.

Ce poste, à la tête de la Société du parc industriel, était très convoité. Au total, 166 candidatures ont été étudiées, et pour la première fois, ce n'est pas Québec qui a imposé son choix. On s'en est plutôt remis au Conseil d'administration local.

«On a fait une recommandation en bonne et due forme au ministre (de l'Économie). Le ministre en a pris connaissance et à l'intérieur d'une dizaine de jours il nous est revenu pour dire que c'était parfait. C'est lui (Donald Olivier). Le ministre l'a lui-même passé en entrevue et il ne le connaissait pas», indique Jean Poliquin, président du Conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour.

Tel qu'envisagé, l'ex-PDG, Maurice Richard, demeurera en poste à titre de conseiller spécial auprès de son successeur. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a d'ailleurs lancé au président du conseil d'administration, Jean Poliquin, à l'issue du processus d'embauche: «J’espère que tu gardes Maurice.»