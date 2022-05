Le Rocket prêt pour sa prochaine mission

Lundi, après quelques jours de repos, les joueurs du Rocket de Laval étaient de retour à l’entraînement. Ils connaissent maintenant leurs adversaires en finale de l’Association de l’Est: les Thunderbirds de Springfield.

Les Thunderbirds, qui sont dirigés par Drew Bannister, ont formé l’une des puissances de la Ligue américaine durant la saison régulière.

En séries, ils n’ont toujours pas subi la défaite en six rencontres. Au dernier tour, ils ont balayé les Checkers de Charlotte, une autre excellente formation, en trois matchs.

Cette saison, le Rocket a divisé les honneurs de ses deux rencontres contre eux. À quoi peut-on s’attendre de la part de ces deux équipes dans une série 4 de 7?

«Nous sommes deux équipes assez semblables, a souligné l’entraîneur-chef Jean-François Houle. Ils ont des joueurs talentueux qui ont de l’expérience. Ce qui est différent de Rochester qui avait des joueurs de talent, mais avec moins d’expérience.

«James Neal, Sam Anas et Tommy Cross sont des joueurs d’expérience. Ça rassemble à nous avec les Jean-Sébastien Dea, Alex Belzile et Xavier Ouellet.

«Ça va être une bonne série. Ce sont deux bonnes équipes qui s’affrontent.»

Un format particulier

Le Rocket disputera sa première série au meilleur de sept matchs depuis le début de son parcours éliminatoire. Il disputera ses deux premiers matchs à l’étranger avant de revenir à domicile pour trois rencontres.

Si un sixième ou un septième match sont nécessaires, le tout se déroulera du côté de Springfield.

«Je pense que c’est bon pour l’équipe qui commence sur la route, a souligné Houle. Si tu vas là-bas et que tu en ramasses une, tu as trois matchs à la maison. C’est un petit avantage. On s’en va là pour bien jouer et peut-être en gagner deux si possible.»

Même si la foule de Springfield est moins intimidante que celle de Laval, Alex Belzile ne s’attend pas à une tâche facile lors des deux premières rencontres de cette finale de l’Est.

«Ce n’est jamais facile de jouer sur la route, a indiqué l’attaquant québécois. Tout le monde est plus à l’aise de jouer à la maison. Peu importe si la foule est bruyante ou pas, nous avons la maturité pour affronter ce type de situation.

«Certaines formations peuvent paraître intimidées de jouer devant de grosses foules. On peut penser au premier contre Rochester à la Place Bell. Ils étaient un peu sous le choc à quel point c’était bruyant et impressionnant.»

Lindgren ou Hofer?

Lors de cette ronde, on pourrait assister à un duel de gardiens entre Cayden Primeau et Charlie Lindgren. Lindgren, qui a fait partie de l’organisation du Canadien pendant six saisons, vient de revenir à Springfield après l’élimination des Blues de St. Louis.

Toutefois, les Thunderbirds comptent aussi sur un autre excellent gardien en Joel Hofer. Celui-ci a été devant le filet lors de quatre des six rencontres éliminatoires de son équipe.

«Je pense que ce sera Lindgren et je m’attends à ce qu’il soit très excité s’il est dans le filet, a mentionné Jean-François Houle. Hofer va très bien aussi. Ils ont tout un duo de gardiens comme nous.

«Ils ont de bons défenseurs comme nous. Ils jouent bien défensivement et je m’attends à des matchs assez serrés.»