Le spectacle attendu

Des attaquants qui remplissent le filet, des défenseurs qui adorent transporter la rondelle, des gardiens plus ou moins fiables : c’est la recette que nous proposent les Oilers et l’Avalanche dans une finale d’association où Connor McDavid, d’un côté, et Nathan MacKinnon, de l’autre, seront les principales têtes d’affiche.

Depuis leur arrivée à Edmonton, Leon Draisaitl et McDavid n’ont jamais été aussi bien appuyés que depuis que Ken Holland a fait l’acquisition d’Evander Kane. Les deux magiciens ont enfin quelqu’un sur leur gauche en mesure à la fois d’aller récupérer des rondelles et de mettre régulièrement la touche finale à une séquence en zone offensive.

Comme l’a récemment fait remarquer Philippe Boucher au collègue Robert Laflamme, de LNH.com, « le monstre à deux têtes s’est trouvé des jambes ». Kane domine le circuit avec 12 buts en séries.

Forts de cette complicité ajoutée, l’Allemand et l’Ontarien ont chacun récolté 26 points. Un rythme de production digne des grandes années de Wayne Gretzky et de Mario Lemieux.

Edmonton a d’ailleurs inscrit au moins quatre buts dans huit de ses 12 matchs éliminatoires. Ils en comptent six d’au moins cinq filets.

Photo d’archives

Au sommet

Dans le camp du Colorado, MacKinnon a été bien contré par le jeu défensif des Blues de St. Louis. Toutefois, l’instant d’un match, le cinquième, il a démontré ce qu’il peut accomplir lorsqu’on lui donne trop d’espace. Ce soir-là, malgré un revers des siens, il avait réussi un tour du chapeau en plus d’ajouter une passe.

L’attaquant de 26 ans domine la colonne des pointeurs de l’Avalanche, avec 13 points, à égalité avec Cale Makar.

Attaque massive

MacKinnon est particulièrement dangereux en supériorité numérique, situation dans laquelle il a inscrit la moitié de ses huit buts. Gabriel Landeskog a également marqué autant de fois à forces égales (3) qu’avec l’avantage d’un homme.

Pas surprenant que l’attaque massive du Colorado pointe au sommet avec un pourcentage de réussite de 34,5 % (10 en 29).

Le point faible

La force de frappe offensive des deux équipes pourrait s’en trouver décuplée considérant les tenues inégales de Darcy Kuemper et de Mike Smith.

Le premier a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,44. Son taux d’efficacité de ,904 depuis le début des séries éliminatoires lui confère le septième rang parmi les 11 gardiens qui ont vu de l’action dans au moins sept parties. Les quatre qui se trouvent derrière lui sont maintenant en vacances.

Ce n’est guère mieux pour le second, dont la moyenne de 2,70 peut être qualifiée de ronflante. Contre les Flames de Calgary, Smith a été malmené, accordant au moins trois buts dans quatre des cinq matchs auxquels il a participé.

Il peut remercier son attaque, auteure, en moyenne, de 4,33 buts par rencontre.

Fiche des Oilers

2es Pacifique, 104 pts

82 pj | 49 v | 27 d | 6 dp

Fiche de l’Avalanche

1er Centrale, 119 pts

82 pj | 56 v | 19 d | 7 dp

Confrontations 2021-2022

Oilers

1-0-2

Avalanche

2-0-1