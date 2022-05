L’Imaginaire s’implantera sur plus de 18 000 pieds carrés au Carrefour Laval

Le grand commerce canadien de collection et passe-temps L’Imaginaire ouvrira une nouvelle boutique au Carrefour Laval en octobre prochain, où il occupera une surface de 18 000 pieds carrés.

Les collectionneurs de la Rive-Nord de Montréal auront accès dès octobre prochain à un vaste espace réunissant des jeux de société, des jeux de cartes à collectionner, des mangas, des casse-têtes, de la monnaie, des cartes de sport, des comics américains et des figurines de collection.

Un investissement de 3 millions $ permettra l’ouverture d’une sixième boutique pour l’entreprise familiale fondée en 1986, et déjà présente à Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saint-Bruno-de-Montarville. La boutique regroupera un inventaire de plus de 70 000 produits et sera située près du Old Navy et The Children’s Place. Les collectionneurs auront également accès à un espace dédié pour jouer en magasin.

Selon Benoît Doyon, le fondateur de l’entreprise, malgré l’importance du magasinage en ligne, les clients sont toujours au rendez-vous en boutique pour y apprécier l’expertise de passionnés.