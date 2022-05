Mike Komisarek se joint aux Canucks

Les Canucks de Vancouver ont remanié leur équipe axée sur le développement des joueurs, ajoutant notamment l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Mike Komisarek au groupe.

• À lire aussi: Série Rangers-Hurricanes: un discours de 25 secondes

• À lire aussi: Finale de l’Ouest: Artturi Lehkonen ou Brett Kulak?

C’est ce que l’organisation canadienne a annoncé, lundi. Outre Komisarek, un autre ancien de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Mikael Samuelsson, viendra épauler les jeunes espoirs du club.

Daniel et Henrik Sedin, deux figures emblématiques de l’équipe, ont pour leur part délaissé leur rôle de conseillers spéciaux au directeur général Patrik Allvin pour se joindre également au service du développement, sous la supervision du DG adjoint Cammi Granato ainsi que du DG des Canucks d’Abbotsford, Ryan Johnson.

«Nous sommes ravis d'avoir solidifié notre service du développement des joueurs pour la saison prochaine avec l'ajout de Mikael Samuelsson et de Mike Komisarek, ainsi que de Daniel et d'Henrik Sedin», a réagi Allvin dans un communiqué.

«Cammi Granato et Ryan Johnson ont mené une recherche approfondie pour trouver les individus avec les bons attributs, des historiques gagnants et qui correspondent à la stratégie globale des Canucks de Vancouver pour aller de l'avant.»

Komisarek a disputé 551 matchs dans la LNH avec le Canadien, les Maple Leafs de Toronto et les Hurricanes de la Caroline. Reconnu pour sa robustesse en défensive, il a totalisé 14 buts, 81 points et 679 minutes de pénalité.

Samuelsson, pour sa part, a porté les couleurs des Canucks pendant un peu plus de deux saisons, de 2009 à 2011. En carrière, il a amassé 149 buts et 346 points avec six équipes.

Un autre ancien du Tricolore, soit Christopher Higgins, conserve pour sa part son rôle d’assistant au directeur au développement des joueurs.