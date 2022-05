NFL: un demi de coin meurt à l'âge de 25 ans

Onde de choc dans la NFL: le demi de coin Jeff Gladney, 25 ans, est décédé dans un accident de voiture, lundi.

L’agent de Gladney, Brian Overstreet, a confirmé la nouvelle au réseau NFL Network. L’ancien choix de premier tour des Vikings du Minnesota en 2020 avait récemment paraphé une entente de deux ans avec les Cardinals de l’Arizona.

«Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Jeff Gladney, ont indiqué les Cardinals dans un communiqué. Nos pensées accompagnent sa famille, ses amis et tous ceux qui sont touchés par cette terrible nouvelle.»

Gladney n’a disputé aucun match la saison dernière après avoir été libéré par les Vikings avant la campagne. L’équipe du Minnesota avait coupé les ponts avec le natif du Texas après qu’il eut été accusé de violence conjugale. Il a plus tard été acquitté et devait effectuer ses débuts dans le désert de l’Arizona en 2022.

«J’ai perdu mon frère, mon meilleur ami, mon homme de confiance... Repose en paix Jeff Gladney, veille sur moi mon frère, s’il te plaît», a écrit sur Twitter son ex-coéquipier Jalen Reagor, des Eagles de Philadelphie, avec qui il a évolué à l'université Texas Christian.

À sa première et unique saison dans la NFL avec les Vikings, Gladney a réussi 81 plaqués, dont sept pour des pertes, en plus de rabattre trois passes et de provoquer un revirement.