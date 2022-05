Prenez garde, des voleurs ont l’œil sur vos... plantes

Des Québécois en ont ras le bol des petits malfaiteurs qui dérobent leurs plantes durant la nuit, au point où certains exposent désormais les voleurs sur les réseaux sociaux, pour se faire justice.

«Ça m’a vraiment surpris qu’une personne vienne à minuit, devant mon commerce, pour voler nos plantes. Je ne savais pas que c’était la nouvelle affaire des cambrioleurs», lance, avec humour, ​​Peter AbdAlla, un agent immobilier de Laval.

C’est la semaine dernière qu’il s’est fait voler deux plantes d’une valeur d’environ 100$. Il venait à peine de les acheter, deux jours plus tôt.

«Je n’ai pas porté plainte à la police, ça n'en vaut pas la peine. Ils ont mieux à faire. [...] J’ai mis la vidéo sur Facebook en espérant que quelqu’un pourrait l’identifier. On voit que la personne est bien habillée et a une belle voiture en plus, c’est juste niaiseux», constate M. AbdAlla, toujours perplexe.

De précieux bonsaïs

Le Journal a reçu des dizaines de témoignages de résidents et de commerçants, de partout dans la province, dont les végétaux ont disparu ainsi.

Daniel Sirard n’a toujours pas fait le deuil de ses bonsaïs qu’il a perdus ce mois-ci et dont la valeur s’élevait à près d’un millier de dollars.

«Je les ai mis dehors pendant deux heures. Quand j’ai voulu les rentrer, ils avaient disparu. Ça fait 11 ans que je les entretiens et je perds ça en quelques minutes. [...] Je ne sais pas si c’est la pénurie et le fait qu’on manque de tout, mais ça ne les excuse pas», déplore ce résident de Trois-Rivières.

«Complètement ridicule»

Marie Poulin, qui s’est fait voler sa fougère dans la Capitale-Nationale, affirme avoir été insultée qu’une personne lui dérobe sa plante d’une valeur d’à peine 15$ devant sa porte d’entrée.

«J’ai fini par en rire parce que c'est complètement ridicule comme vol, mentionne-t-elle. [...] Ça commence par une plante, mais après ça aurait pu être des vélos, des enfants, etc.»

Au restaurant Fuzion Zen du boulevard Sainte-Rose, à Laval, la propriétaire Ann Quenneville confie qu’elle est victime chaque année de voleurs qui lui dérobent ses fleurs et ses plantes.

Photo courtoisie

«Nous avons des caméras de surveillance et nous voyons les gens qui volent. Aller voir le service de police pour leur dire qu'on se fait dérober des fleurs, je pense qu'ils ont bien d'autres chats à fouetter... Petite anecdote: même lorsque nous mettons des décorations de Noël dans les mêmes plates-bandes extérieures, ces mêmes personnes se permettent aussi de les voler», dénonce Mme Quenneville.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Des solutions

L’expert Larry Hodgson, que l’on surnomme «le jardinier paresseux», explique au Journal qu’il est lui-même victime de ces malfaiteurs chaque été.

Photo Didier Debusschère

«Le meilleur truc que l’on peut donner aux gens, c’est évidemment d’acheter des pots de fleurs très lourds pour décourager les voleurs de partir avec. On peut aussi acheter de grosses plantes difficiles à déraciner», suggère le résident de Québec.

Le jardinier conseille surtout aux Québécois de se doter d’un chien. «Rien de mieux que les aboiements pour faire fuir les cambrioleurs», suggère-t-il en ricanant.

Photo Didier Debusschère

COMMENT ÉVITER LE VOL DE VOS VÉGÉTAUX?

Cultivez de grosses plantes en pleine terre, difficiles à déraciner. Plantez vos végétaux dans des pots très lourds et difficiles à transporter. Installez les plantes voyantes ou de très grande valeur à l’abri des regards. Attachez les pots des plantes avec des chaînes ou des câbles. Adoptez un chien jappeur qui fait fuir les malfrats. Installez une caméra ou un appareil détectant les mouvements la nuit. Clôturez votre terrain. Installez des messages pour dissuader les petits malfaiteurs. Exemple: Attention, chien méchant!

Source: Larry Hodgson, le jardinier paresseux